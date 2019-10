Dočká se Británie dalšího odložení brexitu?

Shrnutí:

Boris Johnson požádal o odložení brexitu, protože musel vyhovět zákonu

Francie tlačí na zkrácení odložení do 15 listopadu

GBP si své dřívější zisky drží

Přestože téma brexitu v posledních hodinách mírně zvolnilo, rozhodně to neznamená, že by bylo vyřešeno. Aktuálně čekáme na rozhodnutí Evropské unie, která musí určit, zda žádosti Borise Johnsona o odložení brexitu vyhoví. Připomeňme, že Johnson musel poslat do Bruselu dopis, ve kterém žádal o odložení do konce ledna příštího roku. Dopis však nepodepsal a společně s ním poslal ještě jeden dopis, ve kterém svou pozici vysvětli a dodal, že o prodloužení nestojí. Podle posledních zpráv většina zemí v EU souhlasí s odložením brexitu do konce ledna, ale Francie údajně tlačí na to, aby bylo odložení zkráceno a deadline stanoven na 15. listopad. V nejbližší době uvidíme, který ze scénářů uspěje a jak na něj Boris Johnson zareaguje. Ten dál trvá na tom, že by v případě odložení brexitu vyvolal předčasné volby. Libra zatím celou situaci nese statečně a své pozice si vůči dolaru drží. Další růst však může být komplikovaný, a to hlavně kvůli technické překážce na úrovni v okolí 1,30 GBPUSD.

GBPUSD osciluje v okolí důležité resistence. Zdroj: xStation5