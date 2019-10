Brexit 'update'

Boris Johnson včera prohlásil, že nyní je třeba počkat, jak se rozhodne EU ohledně britské žádosti o odklad brexitu. Donald Tusk již řekl, že důvody pro odklad chápe a navrhne EU27, aby toto odložení schválila.



Celkově je dohoda o brexitu blízko. Pro nejsou totiž jen toryové, ale zhruba i 20 labouristů, což by mělo stačit. Jen se to již nestihne s velkou pravděpodobností do konce října. Proto je možné, že EU27 umožní Británii něco jako pružný odklad (do ledna nebo kratší).



Když pomineme značné škody, které brexit způsobí Británii (ekonomické škody, rozdělení společnosti apod.), Johnson se zdá dosahuje přesně toho, o co mu šlo. V tuto chvíli je to Corbyn, kdo začíná být zahnán do kouta (brzdí brexit i předčasné volby, nemá jasný názor apod.) a Johnson tak z brexitu vyjde s velkou pravděpodobností jako vítěz. A asi není třeba příliš uvažovat, kdo stojí od počátku v pozadí celé Johnsonovi strategie. Pokud jste ještě neviděli, doporučuji shlédnout film Brexit...

Jiří Polanský, analytik České spořitelny