Eurodolar spolu s librou jsou stále ve vyčkávací pozici. Hlavní měnové páry čekají na to, jak se dohraje brexitová sága, přičemž ani dnešní zasedání ECB by nemělo tento hlavní forexový příběh posledních týdnů přehlušit. Od ECB , která za týden startuje časově neomezené nákupy dluhopisů , navíc nic nového nelze čekat - tím spíše, že nová prognóza bude až v prosinci (více viz úvodník).