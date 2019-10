Ranní glosa: Addio SuperMario…

Poslední tisková konference Maria Draghiho komentujícího zasedání ECB měla být oslavná rozlučková párty s odcházející legendou, jež udržela pohromadě největší měnovou unii novodobé historie. Namísto toho však může být odchod patrně nejvlivnějšího centrálního bankéře posledních pěti či sedmi let zastíněn spory vně i uvnitř ECB o to, zda poslední expanzivní opatření vyšperkovaná rozjezdem dalších nákupů dluhopisů je opravdu zapotřebí a zdali v kombinaci s hluboce zápornými úrokovými sazbami nezpůsobí více škody než makroekonomického užitku.Nicméně, nehledě na současnou vyhrocenou debatu okolo politiky ECB , Mario Draghi stejně vejde do historie zcela nepochybně jako někdo, kdo odvrátil rozpad eurozóny . Připomeňme, že v roce 2012, když se zdálo, že dluhová krize rozklíží měnovou unii, stačily Mariovi dvě velmi přesvědčivé věty, aby odvrátil katastrofu: “... the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro . And believe me, it will be enough”. To v monetární praxi znamenalo tzv. kvantitativní uvolňování neboli masivní nákupů dluhopisů do bilance ECB . Tato politika měla za následek dramatické zlepšení tzv. finančních podmínek uvnitř měnové unie, což představovalo nejen pokles rizikových marží u vládních dluhopisů předlužených zemí unie, ale také výrazné znehodnocení kurzu eura . Pozitivní hospodářské výsledky se dostavily se zpožděním a eurozóna se dostala z dvojité recese do konjunktury, která zajistila výrazné snížení nezaměstnanosti . Další teoreticky očekávaný výsledek - tj. udržitelný návrat k inflačním 2 % však nepřišel a proto se ECB ocitla tam, kde je dnes. Neboli v momentě, kdy se největší člen unie - Německo - potýká s technikou recesí má ECB rekordně záporné úrokové sazby a příští týden opět rozjíždí nové nákupy dluhopisů v řádu 20 mld. euro za měsíc.V takové situaci není divu, že někteří bývalí i současní centrální bankéři ECB zvedají varovný prst, že odkaz politiky Maria Draghiho nebude jen koncentrované blaho. Vedlejším efektem kvantitativního uvolňování totiž mohou být také např. předražené byty a narůstající nerovnost ve společnosti. Pochybnosti tohoto typu ale samozřejmě na rozlučkovou párty s ikonou mezi centrálními bankéři příliš nezapadají.