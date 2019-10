Stanice metra, most i ulice. Praha řeší, co pojmenuje po Gottovi.

Ulice, most nebo obřadní síň - to jsou místa v Praze, která by v budoucnu mohla nést jméno zesnulé pěvecké legendy Karla Gotta. Ve středu se kvůli návrhům sešla místopisná komise Rady hlavního města. Konečné slovo bude mít ale zpěvákova rodina.

Příští stanice Karla Gotta - i to bychom mohli v budoucnu slyšet v pražském metru. Mezi návrhy míst, která mají být pojmenována po zesnulé legendě, je třeba i stanice metra D. "My evidujeme zhruba desítku návrhů od občanů, komise dnes zasedne a bude o těchto návrzích jednat," řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Lidé navrhovali třeba přejmenování letiště Václava Havla, nebo Vodičkovy ulice. Gottovo jméno by podle některých mohl nést i Velký sál Lucerny. K přejmenování se prý nabízí i řada pražských mostů. Nejblíže je tomu most vedoucí z Masarykova nábřeží na Slovanský ostrov.

"Mostek je dosud nepojmenován. Navíc spojuje Slovanský ostrov, kde je palác Žofín, ve kterém měl Karel Gott často vystoupení," řekl místostarosta Prahy 1 Petr Hejma. Na sociálních sítích se baví vtipálci také pomyslnou peticí za přejmenování Karlova mostu na Karlův most. S návrhem souhlasí už skoro sedm tisíc lidí.

Podle Karla Gotta by se mohla jmenovat základní škola, ulice nebo dokonce i náměstí na pražském Smíchově, kde má v budoucnu vyrůst nový developerský projekt. Městská část Praha 5, kde Gott bydlel, má v záloze také pojmenování nové obřadní síně.

Připravujeme projekt obřadní a koncertní síně v parku sacreceur a myslíme si, že by bylo důstojné, aby získalo po našem nejslavnějším čestném občanovi název. Vybrané nápady místopisná komise předloží Gottově rodině a pak Radě hlavního města.