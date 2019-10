Státní rozpočet na rok 2020 míří do druhého čtení

Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení schválila návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Návrh počítá s celkovými příjmy ve výši 1 578,1 mld. Kč a s celkovými výdaji ve výši 1 618,1 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu bude ve výši 40 mld. Kč a zůstává pro rok 2020 na stejné úrovni jako v letošním roce.

„Navržený rozpočet umožní vládě pokračovat ve splácení dluhů minulých vlád, a to zejména v oblasti důchodů, platů i v sociální oblasti. Návrh rozpočtu na příští rok přináší rekordní investice na nedostatečnou infrastrukturu i rekordní objem peněz do vzdělávání a vědy a výzkumu. Jsem ráda, že i přes mírné zpomalení ekonomiky nepočítáme se zvýšením schodku, a to i díky úsporám v provozní a personální oblasti,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Příjmy státního rozpočtu v roce 2020 jsou meziročně vyšší o 112,8 mld. Kč. Růst příjmů ovlivnily především tyto položky:

daňové příjmy byly navýšeny o 50 mld. byly navýšeny o 50 mld. Kč na celkových 819 mld. Kč

příjmy z pojistného na sociální zabezpečení byly zvýšeny o 30 mld. byly zvýšeny o 30 mld. Kč na celkových 586 mld. Kč

příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů jsou rozpočtovány v celkové výši téměř 112 mld. jsou rozpočtovány v celkové výši téměř 112 mld. Kč , což v porovnání s letošním rokem představuje zvýšení o 18 mld. Kč

přijatých transferů se pro rok 2020 počítá i s příjmy ze zvláštních účtů Ministerstva financí (bývalý v rámcise pro rok 2020 počítá i s příjmy ze zvláštních účtů Ministerstva financí (bývalý Fond národního majetku) ve výši 16,5 mld. Kč

příjmů z prodeje emisních povolenek o bezmála 10 mld. nárůsto bezmála 10 mld. Kč

příjmy z aukce kmitočtů očekáváme ve výši 7 mld. kmitočtů očekáváme ve výši 7 mld. Kč

Výdaje státního rozpočtu v roce 2020 dosáhnou výše 1 618,1 mld. Kč, což je o 112,8 mld. Kč více oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. Na tomto nárůstu se domácí zdroje podílely částkou 95 mld. Kč. Finanční prostředky budou v roce 2020 použity především na tyto vládní priority:

Návrh státního rozpočtu obsahuje krácení počtu míst a objemu prostředků na platy stanovené vládou dle specifik jednotlivých kapitol. Krácení se nevztahuje na příslušníky bezpečnostních sborů, vojáky z povolání, zaměstnance v regionálním školství a zaměstnance v tzv. parlamentních kapitolách. Toto opatření představuje celkem v platech úsporu ve výši 1,17 mld. Kč a redukci počtu míst o 2 970 míst.

Návrh je založen na makroekonomickém scénáři a predikci příjmů, které byly v souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti posouzeny nezávislým Výborem pro rozpočtové prognózy. Ten dne 29. srpna shledal obě prognózy na roky 2019 a 2020 za realistické.