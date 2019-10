Zeman nepozval část opozice na Hrad. Kalousek si to pochvaluje

Scénář z loňského 28. října se opakuje - někteří čelní politici budou opět chybět na udílení vyznamenání na Pražském hradě. Prezident Miloš Zeman nepozval některé zástupce pravice, mimo jiných předsedu občanských demokratů Petra Fialu nebo šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Naopak po sedmileté pauze Miloš Zeman na slavnostní večer pozval rektory všech univerzit.

ODS, piráti, lidovci nebo TOP 09 a STAN - právě někteří poslanci těchto politických stran neobdrželi pozvání na slavnostní večer 28. října. Pozvánku marně očekával třeba Ivan Bartoš, který se ceremoniálu v minulém roce zúčastnil.

"Já jsem se pořádně podíval do všech kapes, do různých schránek. To pozvání jsem tam nenašel a nevím, proč se tak stalo," řekl televizi Nova Bartoš.

Některé politiky ale prezidentovo rozhodnutí spíš potěšilo. "To, že jsem mezi těmi, které Miloš Zeman vyřadil z pozvánek na Hrad, to osobně vnímám jako státní vyznamenání," pochvaloval si Miroslav Kalousek.

"Já sama za sebe sem ráda, že jsem tu pozvánku nedostala. Počítala jsem, že ji nedostanu. Už loni jsem psala prezidentovi, že nepřijdou a ani další roky," dodala poslankyně ODS Miroslava Němcová.

Pozvání naopak dostali i prezidentem často kritizovaní sociální demokraté. Mluvčí strany Barbora Gavenda televizi Nova řekla, že neví o nikom ze sociálnědemokratických poslanců, kdo by byl bez pozvánky.

Jedno je ale jisté. Na Hradě bude chybět minimálně jeden z ministrů za ČSSD. "Pan ministr Petříček obdržel pozvání na Pražský hrad. Bohužel se bude muset omluvit, protože tou dobou je na zahraniční cestě na Blízkém východě," řekla TV Nova mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Poprvé od roku 2012 dostali pozvání od prezidenta všichni rektoři českých univerzit. Pozvání přijal například rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima nebo rektorka Vysoké školy ekonomické Hana Machková.

"Řada rektorů pozvání přijala, řada rektorů se omluvila z důvodu zahraničních cest. Je to záležitost každého, jak se rozhodne," prozradil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Na Pražský hrad by měl dorazit i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, kterého prezident nedávno kritizoval za to, že se údajně plete do politiky.