Sentiment brexitové dohody je pryč. Britská libra opět ztrácí na hodnotě

Informace o předběžném dosažení brexitové dohody, které se podařilo dosáhnout vyjednavači obou stran, dokázaly poslat britskou libru koncem minulého týdne opět do zelených čísel. Obchodní den uzavřela libra na hodnotě 1,288 USD, přičemž během dne dosahovala ceny těsně pod 1,3 USD – to představuje pětiměsíční maxima. Jenže britský parlament během víkendu dohodu neschválil, Británie musí čelit opětovnému odkladu a Skotsko s Walesem chtějí další referendum, což britskou měnu oslabuje.

Z dlouhodobého hlediska se však britská měna stále nachází na nejvyšších úrovních za poslední měsíce. Během úterního obchodního dne se měnový pár GBP / USD pohyboval kolem hodnoty 1,2398.

Nová dohoda, která je podle šéfa Evropské komise Jeana-Claude Junckera vyvážená a představuje snahu najít společné řešení, však zůstává stále ve hře. Unie se v ní vzdala irské pojistky (podmínky, aby mezi Irskem patřícím do unie a Severním Irskem nebyla pevná hranice) s tím, že Severní Irsko sice zůstane součástí britského celního prostoru, ale zároveň v něm bude platit evropský systém DPH a bude tak vstupním bodem na evropský trh. S novou podobou dohody je spokojen i britský premiér Boris Johnson, který se původně proslavil jako zastánce tvrdého brexitu.

Během sobotního zasedání v britském parlamentu k hlasování o dohodě nedošlo, protože sněmovna odhlasovala odklad, dokud její obsah nebude převeden do britského práva. A tak byl Johnson nucen požádat EU o další odklad "rozvodu“.

Pokud však současná dohoda britským parlamentem i v opožděném termínu projde, neznamená to, že problémy kolem brexitu budou definitivně vyřešeny. Severoirská strana DUP totiž oznámila, že její stanovisko se na rozdíl od výše zmíněných stran nemění a jiné celní podmínky v Severním Irsku, Británii a hranic v Irském moři jsou pro ně nepřijatelné. To by mohlo v takovém případě znamenat snahu Severního Irska a Skotska odtrhnout se od Británie, což by mohlo vést k dalším negativním dopadům na kapitálové trhy. Svou nespokojenost s podobou dohody dává Skotsko a Wales najevo už teď. Jejich zástupci totiž požádali EU o odklad brexitu s cílem uskutečnit nové referendum za setrvání v unii.