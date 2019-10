Boeing ve 3Q hlásí více jak 50procentní propad zisku a 20procentní propad tržeb. Akcie i tak rostou

Americký výrobce velkých dopravních letadel, společnost Boeing, oznámil za 3Q roku propad čistého zisku meziročně o více jak 50% na 1,45 USD na akcii oproti trhem očekávaným 2,09 USD Celkové tržby se propadly meziročně o cca 21% na 19,98 mld. USD oproti trhem očekávaným 19,67 mld. USD Hlavním důvodem silného zhoršení výsledků jsou přetrvávající problémy s modelem 737 MAX , který je stále uzemněn. Firma přitom stále produkuje cca 42 těchto strojů měsíčně a hodlá dokonce tento výkon navýšit na cca 57 strojů měsíčně do konce příštího roku. Očekává se, že stroje by se mohly vrátit do provozu ještě do konce tohoto roku.Ukazatel cash flow byl v minusu cca 2,4 mld. USD Divize dopravních letounů zaznamenala ve 3Q tržby na úrovni 8,3 mld. USD při vytvoření čtvrtletní provozní ztráty na úrovni 40 mil. USD oproti loňskému zisku ve výši 2 mld. USD ve stejném období.Celkově výrobce dodal zákazníkům ve 3Q 62 nových letounů.Divize vojenské a kosmické techniky navýšily své společní příjmy o 2% na cca 7 mld. USD . Ukazatel provozní marže se v rámci divize zvýšil na 10,7%. Objem nevyřízených zakázek dosahuje cca 62 mld. USD a 70% z této sumy je od domácích klientů.Divize služeb navýšila tržby o 14% na 4,7 mld . USD firmy reagovaly na výsledky růstem o necelá 2%.