Citi: Stud z létání je reálný, z "odpustků" udělá velký byznys

Stud z létání je reálným fenoménem a zvýší náklady aerolinkám, spotřebitelům i společnostem. Zároveň ovšem přispěje k dramatickému růstu sektoru podnikání s kompenzováním uhlíkových emisí. Vyplývá to ze zprávy americké finanční skupiny Citigroup.

Náklady na kompenzování uhlíkových emisí letadel by mohly být až desetkrát vyšší, než v současnosti předpovídají odhady aerolinek, píší analytici Citigroup. Jen pro ekonomickou třídu by se mohly do roku 2025 vyšplhat až na 3,8 miliardy dolarů ročně, čímž by již tak tvrdě zkoušeným aerolinkám dále přitížily.

Skupiny jako Greenpeace nebo nově Extintion Rebellion podněcují šíření studu z létání poukazováním na roli letectví v procesu změny klimatu. Změna zákaznických preferencí ve prospěch dopravních alternativ přívětivějších ke klimatu, nebo upuštění od zbytného cestování, se již v některých částech Evropy výrazně podepisuje na číslech přepravených pasažérů.

Swedavia, firma provozující deset švédských letišť včetně těch ve Stockholmu a Gothenburgu, již v dubnu tohoto roku oznámila, že zaznamenala meziroční pokles již sedmý konsekutivní měsíc. Za období leden až září letošního roku pak poklesl počet pasažérů přepravených na letištích této společnosti meziročně o 4,15 procenta na 30,77 milionu.

Ve stejné chvíli rostl počet pasažérů přepravených státní železničním přepravcem SJ na historické maximum díky „velkému zájmu o klimaticky chytré cestování“.

„Takzvanými vítězi tohoto generačního posunu pravděpodobně budou provozovatelé železnic, vlády, vlastníci lesů a firmy poskytující kompenzaci uhlíkových emisí,“ píší analytici Citi. „Pokud se tento postoj k letecké přepravě bude dále šířit, uhlík se pravděpodobně stane „velkým byznysem“ sám o sobě.“

Zatímco automobilový průmysl činí velké kroky k používání méně uhlíkově náročných paliv a pohonů, letecký průmysl i nadále varuje, že snížení emisí bude trvat roky, pokud ne dekády, vzhledem k technologickým limitacím a simultánnímu růstu dostupnosti letecké přepravy většímu podílu světové populace. V této situaci zvažují regulátoři po celém světě zavedení uhlíkové daně na aerolinky s cílem vyrovnávat jejich dopad na životní prostředí a vysokorychlostní železnice se stávají stále silnějšími konkurenty aerolinky při národní a kontinentální přepravě.

Analytici Citi přitom odhadují, že každé jednoprocentní zvýšení v průměrné ceně letenek kvůli vyšším daním by vedlo k poklesu počtu pasažérů o 0,65 %.

Stále více cestujících pak volí koupi uhlíkových kompenzací dobrovolně. Peníze nad cenu letenky směřují do certifikátů, které financují nízkouhlíkové nebo obnovitelné projekty v jiných částech světa, ať už sázení stromů, instalaci solárních panelů nebo distribuci šetrnějších vařičů. Některé aerolinky tuto možnost nabízejí napřímo při koupi letenky, velké množství společností pak inzeruje certifikáty vytvořené na míru konkrétnímu letu.

Zdroj: Bloomberg