Sněmovna projednává návrh rozpočtu pro r. 2020 - rizika jsou především na příjmové straně

Současný návrh zahrnuje stejný schodek, se kterým se počítá také letos, tedy 40 mld. Kč . Právě. Mimo to rozpočtu vytýká, že jde málo peněz na státní investice . Ty by příští rok měly být ještě nižší, než za finanční krize v roce 2009 a to jak v procentuálním vyjádření k HDP , tak v absolutní hodnotě. Tehdy šlo na investice celkem 11 % státního rozpočtu (133 mld. Kč ), zatímco příští rok by to mělo být pouze 8 % (122 mld. Kč ). I přes nesouhlas opozice by však