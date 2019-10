Pokud USA zakáže Libru, Rusko pravděpodobně zakáže Facebook

Vysoce postavený ruský vládní úředník prohlásil, že Rusko zakáže Facebook, pokud se USA rozhodnou zablokovat kryptoměnu společnosti Libra.

Rusko a Facebook

Dmitrij Peskov, zvláštní zástupce prezidenta Vladimíra Putina pro IT, hovořil s reportéry 22. října a potvrdil oficiální postavení země vůči Libře a další plánované kryptoměně sítě Telegram, Gramu.

„Pokud se Libra spustí bez kontroly, pravděpodobnost scénáře, ve kterém zablokujeme Facebook, se výrazně zvyšuje nejen v Rusku, ale v každé zemi,“

Podle Peskova by Rusko vzalo za vzor přístup USA k Facebooku a Libře a to i na základě minulosti Facebooku.

V USA už vláda strávila několik měsíců dotazováním vedoucích pracovníků, včetně generálního ředitele Marka Zuckerberga, o pravděpodobných důsledcích digitální měny.

„Ale tohle … nezávisí na ruské vládě, ale na americké vládě,“ pokračoval a použil přitom ironický tón. „Bylo by proto vhodné směřovat vaše dotazy americké vládě, jakmile zablokuje Facebook a Telegram.“

USA a Telegram

Ruské úřady se již pokusily Telegram blokovat, i když téměř bez úspěchu. Gram, kryptoměna této služby pro zasílání zpráv, v současné době se řeší spor s americkým regulačním orgánem pro cenné papíry, Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC).

Telegram získal v roce 2018 1,7 miliardy dolarů prodejem tokenů soukromým investorům. Vedení plánovalo distribuovat tokeny investorům do konce tohoto měsíce, americká SEK však zasáhla a distribuci pozastavila.

Libra zatím nemá žádné datum spuštění, protože Facebook pracuje na upokojení regulačních orgánů ohledně svých plánů. Nicméně minulý měsíc Francie uvedla, že by soukromému subjektu nedovolila vydat alternativu k fiat měně. A několik hlavních partnerů Libry se už z projektu stáhlo.

Důvodem pro firmy jako jsou PayPal, Visa a MasterCard, je možnost poškození jejich reputace podporou alternativy k fiat měnám.

Závěr

Hlasy z kryptokomunity jsou také spíše skeptické. Brad Garlinghouse, generální ředitel společnosti Ripple, si myslí, že Libra nebude spuštěna dříve než v roce 2023. Jiní zase doporučují Facebooku změnit přístup, případně jako Jamie Dimon rovnou tvrdí, že na realizaci tohoto plánu nikdy nedojde.

Důležité bude dnešní slyšení Marka Zuckerberga před senátním výborem, kde se bude snažit přesvědčit americké regulátory o prospěšnosti svého projektu. O výsledcích slyšení vás budeme samozřejmě informovat, proto sledujte naše další články.

