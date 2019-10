Jan Svěrák: Do filmování se teď nehrnu (Video)

„Psát beletrii je mnohem svobodnější než psát scénáře,“ přiznává režisér Jan Svěrák v rozhovoru s moderátorkou Lucií Výbornou. Jeho kniha Bohemia nese podtitul Nenatočený film – první verze z roku 2003 měla být filmem, nyní se režisér k tématu vrátil. „Je to hodně podobné mému příběhu, proto jsem si dovolil to napsat tak dlouhý,“ nastiňuje. Jaké další projekty chystá do budoucna?

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/TXk/EVrFGdzA-jan-sverak-do-filmovani-se-ted-nehrnu.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

