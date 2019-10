Stávky v Chile se rozšiřují i do měděných dolů

Chilské odbory těžařů mědi povzbuzují pracovníky předních světových producentů, aby odhodili nářadí a připojili se k protivládním demonstracím, které touto zemí otřásají posledních pět dní.

Odbory, které zastupují dělníky v hlavních dolech Chile, oznámily jedno- či dvoudenní stávky a chtějí, aby vláda zrušila výjimečný stav a vyslechla požadavky lidí. Přístavní terminály, včetně i některých klíčových pro přepravu mědi, se podle odborů ke stávkám také připojí.

"Toto povstání chilské občanské společnosti je skutečné a horníci nemohou pouze přihlížet, “ řekla Těžební federace zastřešující odbory dolů v soukromém vlastnictví. "Chile potřebuje sociální transformaci, aby znovu vybudovala důvěru a obnovila demokracii, kterou třída politiků převálcovala."

V úterý v noci místního času představil prezident Sebastian Pinera řadu opatření ve snaze uklidnit protestující, ačkoli není jasné, zda jeho ústupky nepokoje skutečně zmírní. V televizním projevu Pinera řekl, že plánuje zvýšit maximální daň z příjmu, zrušit základní penzi, zavést zaručený minimální příjem a pojištění zdravotních výdajů a kontrolovat ceny energií.

Banky tyto nepokoje sledují. "Ceny mědi zůstaly stabilní, i když chilský těžební průmysl začíná nepokoje v zemi pociťovat,“ uvedla ve středu Australia & New Zealand Banking Group.

Benchmark na futures s mědí se dnes v 7:10 hodin na London Metal Exchange v Londýně obchodoval o 0,3 % níže na 5 799,50 USD za tunu. V pondělí, když se chilské protesty rozpoutaly, dosáhl tento kov měsíčních maxim, čímž snížil meziroční ztráty tažené americko-čínskou obchodní válkou a globálním zpomalením.

Široká nespokojenost

Tento nejbohatší stát Jižní Ameriky upadl do nejhorších občanských nepokojů od návratu k demokracii před 29 lety. Co původně začalo jako protest proti navýšení ceny jízdného v metru o 4 centy, se rychle přelilo do široké nespokojenosti s ekonomickou nerovností, důchody, zdravotnictvím a vzděláním.

Chile je hlavním státem produkujícím měď - tvoří téměř třetinu celosvětové nabídky tohoto kovu. I krátkodobé stávky některých z jeho největších dolů, včetně Escondida skupiny BHP, by mohlo mít dopad na trh, který podle Mezinárodní skupiny pro studium mědi v první polovině roku 2006 zaznamenal nedostatek 220 000 tun.

Escondida, největší měděný důl na světě, zastavil svůj provoz 22. října ve 22:00 místního času. Produkce bude zastavena alespoň do 6:30 hodin místního času 23. října a může pokračovat v závislosti na tom, jak se události vyvinou, uvedl Odbor č. 1.

Dvoudenní stávka

Skupina zastřešujících odbory ve společnosti Codelco vyzvala pracovníky, aby se 23. října připojili k celonárodní dvoudenní stávce. Odbory dolů Chuquicamata, Ministro Hales a Gabriela Mistral uvedly, že se k stávkám připojí a další odbory Codelca ještě potvrdí svou účast.

Podporu demonstrantům také vyjádřily odbory soukromých dolů. Celkově dle Těžební federace budou 24. října v 8:00 ráno stávkovat dělníci v devíti dolech. Odbory, které prohlášení podepsaly, zastupují pracovníky BHP v Cerro Colorado a Collahuasi, pracovníky Freeport-McMoRan v El Abře a pracovníky Antofagasty v Pelambres Plc, Centinele a Zaldivaru.

Zaměstnanci v chilských přístavech, z nichž některé přepravují měď, se podle Union Portuaria také plánují připojit k dvoudenní stávce. Mezi tyto přístavy patří Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Chanaral, Huasco, Ventanas, Valparaiso, San Antonio a Puerto Montt.

Zdroj: Bloomberg