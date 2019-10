Pictet: Bez ukončení obchodních válek a synchronizované fiskální stimulace se recesi nevyhneme

Již rok trvající spory v oblasti mezinárodního obchodu nejdříve dolehly na sentiment, pak na mezinárodní obchod. Nyní se přidává průmyslová výroba a investice, objevují se první trhliny v sektoru služeb. V poslední analýze to tvrdí investiční společnost Pictet a poukazuje na možnou paralelu mezi současným vývojem a děním během předchozího cyklu.



Pictet tvrdí, že u služeb je podobnost současného a předchozí cyklu vysoká. Poté, co se sektor dostal na předchozí dno, se sentiment začal opět zvedat a vyhnul se recesi. Je tak namístě se ptát, zda to nyní může být podobné. V prvním z následujících dvou grafů vidíme vývoj PMI výrobního sektoru a ve druhém PMI sektoru služeb. Červenými křivkami je vyznačen současný cyklus, šedými ten předchozí:





V letech 2015 a 2016 se hlavní obavy soustředily na Čínu poté, co došlo k oslabení renminbi a růstu volatility na finančních trzích. Následně se zvedla averze k riziku a oslabila řada měn rozvíjejících se trhů. Tato krize byla ukončena ve chvíli, kdy čínská vláda provedla razantní monetární a fiskální kroky. Globální sentiment se pak vrátil zpět na předchozí úrovně, vyhnuli jsme se recesi a pozitivně zapůsobil i pokles cen ropy „Současný šok se liší v tom, že je globální povahy. Bude tak vyžadovat globální kroky včetně fiskální stimulace a ukončení obchodních tenzí,“ píše Pictet. Dodává, že vše naznačuje tomu, že se jedná skutečně o synchronizované globální oslabení a nejde o problémy, které by se koncentrovaly do jednoho regionu jako v předchozím případě do Číny.V následujícím čtvrtletí budeme pravděpodobně pozorovat další slábnutí globálních hospodářství. Pouze úplný konec obchodní války a synchronizovaná fiskální stimulace jsou tentokrát schopny zabránit globální recesi, tvrdí Pictet. Snižuje proto své odhady celosvětového růstu, zatímco dříve čekal v roce 2019 růst ve výši 3,1 %, nyní to jsou 3 %. A pro rok příští odhad klesl z 3,3 % na 2,9 %. V následujícím grafu společnost ukazuje vývoj světového produktu spolu s vývojem modelovým:Zdroj: Pictet