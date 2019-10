Dobré i špatné brexitové zprávy. Míč na straně Bruselu

Brexitové dění přináší dobré i špatné zprávy. I přesto, že britský parlament odsouhlasil návrh zákona implementace dohody s EU do britského práva, díky čemuž ji poslal do dalšího projednávání, odmítnut byl harmonogram schvalování samotného dokumentu. Hlavním argumentem byl šibeniční termín tří dnů, do kdy chtěl mít britský premiér jasno. Pozornost se teď stáčí směrem k EU a možnosti dalšího prodloužení článku 50. Hovoří se opět i o tvrdém brexitu či předčasných volbách.

Při pohledu na vývoj spotového kurzu libry je patrné, že si obchodníci ze včerejšího dění odnesli více negativního než pozitivního. Nejedná se však o výraznější pohyby, zejména ve srovnání s vývojem předchozích dní. Brexitové nejistoty tak opět sílí. K tomu přispěl nejen fakt, že vinou pozastavení legislativního procesu přijetí prováděcího zákona je pro Británii prakticky nemožné stihnout odchod s rozvodovou dohodou do konce října, ale i Johnsonův apel na urychlení příprav na možný brexit bez dohody, stejně tak i zmínka o předčasných volbách.

Veškerá pozornost se teď stáčí k Bruselu, kde budou probíhat jednání o technickém prodloužení článku 50 o tři měsíce. Předseda Evropské rady Donald Tusk již včera uvedl, že evropským lídrům doporučí britský odchod z EU posunout, uniknuvší ohlasy však příliš nadšení z tohoto kroku nenaznačují. Evropské zdroje serveru The Sun však uvádí, že by Brusel měl i tak schválit tříměsíční posun s tím, že jakmile by došlo na ratifikaci brexitové dohody, odchod by mohl být realizován před limitem. Souběžně s tím přišla i informace od zdroje blízkého britskému premiérovi, kterou cituje BuzzFeed. Podle něj bude Johnson v případě schválení posunu požadovat předčasné volby.

Rally spotového kurzy libry z posledních dní naznačila, že trh ve svých cenách již částečně započítal možnost dosažení brexitové dohody. Vzhledem ke stále otevřeným čistým shortům britské měny však včerejší posun ke slabším hodnotám nebyl – ve srovnání s vývojem předchozích dní – až tak výrazný. S variantou možného zklamání nejvíce pracují opční obchodníci, což potvrzuje převažující zajištění proti oslabení libry v krátkých i dlouhých tenorech. Ti, kteří chtěli své pozice dodatečně zajistit, si ale připlatili. Krátkodobá implikovaná volatilita se totiž včera vyšplhala na maxima letošního roku, dnes ráno však vidíme korekci zpět pod hranici 20 %.

V tuto chvíli bychom se přiklonili k vyčkávacímu scénáři dalšího vývoje spotu libry, alespoň do té doby, než přijdou nové informace z Bruselu. To by odpovídalo posunu kurzu do strany. Rizika jsou ale nakloněna směrem dolů i nahoru. Případné oslabení libry přiživí zmínky o možnosti tvrdého brexitu, zejména pak ve spojení s neposunutím termínu odchodu za konec října. Opačný scénář by se týkal prodloužení článku 50 ve spojení s vidinou brzké ratifikace prováděcího zákona. Vzhledem k čistým shortům by tento scénář přinesl pravděpodobné zpevnění hravě nad hranici 1,3000 GBPUSD.

Absence klíčových dat stojí za citlivějším eurodolarem reagujícím na brexitové nejistoty. Euro má tak od začátku týdne tendenci oslabovat směrem k úrovni 1,1100 EURUSD. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1127 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,50 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1098 do 1,1160 EURUSD.*

Koruna se stále drží pod hranicí 25,60 za euro. Dění kolem brexitu ji v tuto chvíli nechává bez výraznějších reakcí. K posunu do strany přispívá rovněž i absence domácích dat.

Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,58 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,51 až 25,61 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,88 až 23,06 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.