Brexit: Konečně aspoň posun a nějaká shoda, problémy kolem celkového provedení

Včera proběhlo další hlasování v britském parlamentu o brexitu. Na jednu stranu parlament podpořil vládní návrh zákonů, aby poslední dohoda mezi Británii a EU o brexitu byla v souladu s britským právem. Na druhou stranu poslanci zase odmítli vládní návrh časového harmonogramu schvalování celého balíku zákonů kolem brexitu. Parlament tak nestihne vše projednat, aby Británie mohla vystoupit z EU s dohodou k 31. říjnu. Následně premiér Johnson zastavil proces schvalování legislativy o brexitu. Jistý průlom je, že se v britském parlamentu poprvé našla shoda na nějakém provedení brexitu, ale pravděpodobně dojde k dalšímu odkladu, který bude muset premiér Johnson dojednat se zástupci EU.

Premiér Johnson také zvyšuje tlak, aby v dohledné době proběhly předčasné volby, které by podle průzkumů vyhrál, a které mu ale nechce umožnit Labour Party (protože by prohrála).

Podle některých odhadů se pravděpodobnost předčasných voleb zvyšuje nad 50% a mohlo by k nim dojít už na začátku prosince tohoto roku.

Donald Tusk včera uvedl , že navrhne EU27, aby odsouhlasili odklad do 31.1., který navrhla britská vláda (ale Johnson nepodepsal).





Situace se tak stále vyvíjí; celkově ale riziko tvrdého brexitu opět kleslo, což se může projevit příznivě na kurzech i výnosech.

EUR.





propadla k dolaru o 1,0 % na týdenní minimum 1,285 USD