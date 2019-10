Ranní glosa: Boris Johnson uspěl, ale dojednat brexit do konce října asi nestihne

Mezinárodní měnový fond uplynulý týden snížil výhled pro globální růst na nejnižší úroveň od velké finanční krize po pádu Lehman Brothers. Hlavním problémem je podle očekávání napětí v globálním obchodě způsobené obchodními válkami a brexitem , které vedlo MMF ke snížení výhledu pro rok 2019 o dalších 0,3 procentního bodu na 3 % (nejslabší tempo od roku 2009).I tak vypadá zatím obrázek relativně optimisticky - MMF v zásadě předpovídá jednu z nejmělčích globálních recesí v poválečné historii. Hlavně proto, že řada ekonomik včetně Česka zatím těží z duálního charakteru ekonomického růstu - proexportně změřený průmysl má sice problémy, ale domácí poptávka zaměřená na služby nebo stavebnictví dál jede na plný plyn . I proto zatím skutečný mezikvartální pokles HDP zažívají jen tři větší světové ekonomiky - Velká Británie, Německo a Tchaj-wan (dohromady 6 % světového HDP ).A i proto, může ještě kartami zamíchat další vývoj kolem brexitu Boris Johnson sice včera se svojí dohodou v parlamentu uspěl, ovšem neprosadil zrychlené projednání prováděcích předpisů a vše tak i nadále směřuje spíše k lehkému odkladu brexitu (o 3 měsíce). Ovšem sama skutečnost, že Boris Johnson uspěl (tam kde Theresa Mayová několikrát selhala), může trvale snížit napětí kolem brexitu (strach z nejhorších scénářů) a pomoci jak britské, tak německé ekonomice (vývozy do UK padají dvouciferným tempem).I tak nám přijde v některých aspektech výhled MMF stále spíše optimistický, a to zejména pro rok 2020. Obáváme se, že oživení Německa nemusí být tak silné, protože vleklá průmyslová recese již začíná mít lehké negativní dopady i na německý trh práce , což by časem mělo přibrzdit domácí spotřebu (očekáváme proto pro Německo příští rok konzervativně růst pod 1 %, zatímco MMF 1,2 %). A z toho vyplývá i náš pesimističtější pohled na Česko, které se zatím drží zejména proto, že se dobře dařilo německému spotřebiteli. Pro rok 2020 proto sázíme na zpomalení pod 2 %, zatímco Měnový fond pracuje s předpokladem zrychlení růstu ke 2,6 %.