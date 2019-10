22.10.19 Technická analýza komodity stříbro – připravuje se stříbro zase na pohyb up?

Během minulé analýzy na stříbro jsme byli zrovna uprostřed korekce, kterou jsem já osobně považoval za užitečnou, protože se trh alespoň pročistil. Pak tu tedy vyvstávala otázka, kde by korekce mohla skončit. Na trhu se zlatem byla ta situace obdobná a bylo zřejmé, že se tento drahý kov připravuje na brzký breakout. K tomu ještě nedošlo a zatím to není úplně jisté ani tady, ale víme, že se kurz dostal z klesajícího channelu, což lze považovat za breakout.

Zatím se musí počkat na potvrzení, které by mělo být v podobě impulsní svíce. Momentálně trh ještě může nemile překvapit. Ještě na úvod zmíním, že tentokrát to bude časový rámec 4H místo denního.

Aktuální situace na 4H TF komodity stříbro

Stranová konsolidace stříbra a průraz z kanálu?

Když jsem zpracovával minulou analýzu, tak měl kurz čerstvě po odrazu od hladiny 16.733 USD/unce. Cena následně konsolidovala kolem hladiny 17.5 USD/unce. Následující vývoj byl spíše stranový bez nějaké velké volatility. Průběh kurzu se držel v rámci zakresleného channelu, takže se zároveň dostal k horní hraně velkého kanálu.

Ještě si tu dovolím takovou vsuvku, neboť naposledy jsem tvrdil, že očekávám pokles až k dlouhodobé uptrendové křivce (žlutá tlustá). Prostoru mezi kurzem a trendovkou je hodně a nyní to spíše vypadá, že nakonec půjdeme up.

Já bych ale čekal, že průraz bude daleko silnější a zatím to spíše vypadá dost líně. Trh teď v dohledné minulosti předváděl silný nákupní tlak, který cenu pumpoval jako o život. Z toho důvodu jsem čekal, že když proběhne breakout, tak to bude vizuálně s rozhodnou silou. Nicméně, zas na druhou stranu máme už retest horní hrany kanálu a to i s malým odrazem. Takže po technické stránce se to zdá v pořádku, ale já si myslím, že to nestačí a je tu kvůli tomu riziko, že cena nakonec opravdu vyklesá k žluté trendovce.

Kulaté dno

Všimněte si i toho, jak se vývoj kurzu zakulacuje. To je právě známka toho, že bychom měli jít na sever. Medvědi pomalu ale jistě ztrácejí sílu a býci ji naopak nabírají. S touhle myšlenkou ale teď trochu předbíhám, protože jestli dojde k nějakému tvrdému sešupu na jih, tak je scénář s kulatým dnem pasé.

Indikátory

RSI spíše potvrzuje to, že už nějakou dobu jedem jenom stranový pohyb. Trh ani teď není úplně rozhodnutý a vzhledem k hodnotě indikátoru tu máme prostor pro růst, ale i pro pokles. Na MACD se drží potirivni momentum, ale mělo už namále. Na poslední chvíli se pozitivní momentum zvedlo a tím se zabránilo k bearish crossu křivek. Stochastic RSI má dobře našlápnuto a momentum up se zvedá.

Závěr

Momentálně není úplně jasné, kam se stříbro nakonec vydá. Zjevné je, že tlak medvědů oslabil a býci pomaličku přebírají iniciativu. Pravdou je, že to zatím nemá moc sílu a díky tomu se situace může ještě rychle změnit. I kdyby se tak stalo, tak si nemyslím, že by to nutně mělo znamenat problém. Dokud se kurz nedostane pod dlouhodobou trendovku, tak se nic velkého neudálo.

