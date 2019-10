Venku udeřily mlhy. Víte, jak používat světla?

Auto před vámi v mlze, s denním svícením...

V těchto dnech už se po celé republice objevují silné mlhy. Jak ale se přesvědčil štáb TV Nova, řada řidičů zapomíná, nebo vůbec neumí používat, při jízdě v mlze správné osvětlení auta. Někteří mají dokonce rozsvícená pouze světla pro denní svícení - jejichž používání je však v mlze velmi nebezpečné.

Zapomínají na ně, nebo se vůbec mlhovky neobtěžují zapnout. Řada řidičů dokonce v mlhách jezdí jen na denní svícení. To přitom auto není zezadu osvětlené vůbec. Jen na Jihlavsku jich reportér TV Nova potkal desítky.

Mnozí řidiči jsou většinou zvyklí, že v nových autech mají neustále zapnutá světla na automat a zapomínají je při mlhách ručně přepínat.

"Takový řidič je velkým rizikem nejen pro sebe ale i pro ostatní účastníky silničního provozu," upozornil mluvčí policistů z Kraje Vysočina Dana Čírtková.

Redakce TV Nova udělala malý test. Auto stálo v 50metrové vzdálenosti. Rozdíl mezi tím, jak je vidět se zapnutými světly na denní svícení a s mlhovkami je patrný. A zezadu byl rozdíl ještě větší, to auto bez mlhovek nebylo vidět vůbec.

Podle odborníků by řidiči během mlhavého počasí neměli spoléhat v žádném případě na elektroniku. I senzory v nových autech prý mohou v mlze chybně přepnout do denního módu.

"Povinností každého řidiče by mělo být to, aby si vyzkoušel ještě doma, než vyjede do běžného silničního provozu, jakým způsobem se ty mlhové světlomety zapínají," dodala Veronika Vošická Buráňová z BESIPu.

A neplatí ani zažitá pověra, že se mlhovkami nesmí svítit ve městech. Může. Jen se musí vhledem ke snadnějšímu oslnění protijedoucích řidičů používat obezřetněji.

"V případě, že řidič nebude správně používat světla, dopouští se přestupku, za který mohou policisté dát až dva tisíce pokutu," dodala Čírtková.

Stejný postih hrozí chodcům a cyklistům, pokud se v mlze pohybují na silnici a na svém oblečení nemají reflexní prvky.