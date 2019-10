Projekt Libra zásadně mění kurz – Facebook zvažuje jinou cestu

Projekt Libra, který již řadu měsíců zásadním způsobem poutá pozornost a rezonuje světovými médii, ostře mění kurz po nepřekonatelných regulačních problémech.

Libra mění kurz

Vypadá to, že po několika dlouhých měsících plných boje s regulátory Facebook se svým projektem Libra zásadně mění kurz. Provedl taktický obrat, a to směrem, který by mu mohl umožnit zcela otočit situaci.

Již jsme z mnoha různých stran slyšeli zvěsti o nebezpečí digitální měny Libra a dalších stablecoinů. Politici a další hlasité osobnosti se nechali zpovídat, že tento projekt nikdy nebude schválen. Po otevřeném vyhrožování regulátorů Spojených států Libru opouštěl jeden partner za druhým a situace vypadala na debakl.

Nyní však vše nasvědčuje tomu, že Facebook si nepřipouští šanci na prohru a se svým dalším krokem chce otočit skóre.

Libra bez Libry

Facebook úplně otočil kurz, když přišel s tímto návrhem. Místo tvorby zcela nového stablecoinu, podloženého košem různých měn, sociální mediální gigant navrhuje, že zařadí stablecoiny vytvořené na základě amerického dolaru a dalších světových národních měn.

David Marcus, šéf projektu, řekl:

„Mohli bychom to udělat jinak.“ Místo vlastnictví syntetické jednotky…

Mohli bychom mít řadu stablecoinů, stabilní dolar, stabilní euro, stabilní [britskou] libru, atd.…

Určitě bychom se k tomu mohli přiblížit tím, že budeme mít mnoho stabilních mincí, které představují národní měny v tokenizované digitální podobě. To je jedna z možností, které je třeba zvážit.“

Hlavním účelem sdružení Libra je podle Marcuse vytvoření efektivního platebního systému. A pokud jde o to, který typ digitálního majetku by mohl takový systém napájet, nemusí to být nutně ten, který za tímto účelem původně navrhl on a jeho tým.



Pompliano

Nedávno přitom Anthony Pompliano navrhl Facebooku, aby pustil Libru k vodě a zaměřil se na projekt kryptopeněženky Calibra. Přibližně před týdnem Pompliano uvedl:

„Tady je nápad. Pokud by Facebook řekl: ‚Podívej, máme dva produkty. Existuje sdružení Libra, které je partou korporací, a máme Calibru‘ – což je digitální peněženka, kterou staví. ‚V podstatě odstoupíme od vytváření měny a chystáme se spustit tuto digitální peněženku a použít bitcoiny a kryptoměny, které již existují.‘ Myslím, že by to mohlo trochu změnit příběh.“

Závěr

Co si myslíte o nové taktice sociální sítě Facebook ve snaze vybudovat si postavení hlavního hráče ve světě digitálních „(ne)kryptoměn“ – stabilních micí založených na fiat měnách? Bude mít nyní šanci projít regulační bariérou, poté, co de facto upustili od ambicí na vlastní stablecoin? Dejte nám vědět, co si myslíte o nejnovějším vývoji okolo Libry.