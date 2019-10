Architekt Tomáš Valeský: Některé technologie v moderních domech potřebují sofistikovaný systém měření a regulace

Dnešní novostavby jsou obvykle nízkoenergetické nebo pasivní, technologicky však fungují různě, podle preferencí a finančních možností individuálního investora. Podrobnosti probereme v následujícím rozhovoru s architektem Tomášem Valeským, který svoji práci vztahuje především ke konkrétnímu místu. Podle toho popisuje také ideální domov pro sebe a svoji rodinu - minimalisticky a přitom velkoryse.

Pane Valeský, chápu správně, že vaše společnost Univers Projekt v.o.s. svým klientům zařizuje bydlení kompletně od pozemku, přes 3D studii, projekt a realizaci, až po klíče od hotové stavby?

Klientovi můžeme zařídit kompletní bydlení, počínaje pozemkem. Ale nejčastěji začínáme od architektonické studie, pokračujeme návrhem interiéru a realizací celé stavby. A samozřejmě můžeme zajistit pouze nějakou dílčí část, pokud má klient zájem například jenom o konečnou realizaci. Proto máme více specializovaných divizí - jedna se zaměřuje na developerské projekty, jiná na architekturu, projekční práce či realizace.

Na svém firemním webu www.up-i.cz uvádíte, že máte za sebou více než 100 zrealizovaných staveb...

Společnost Univers Projekt existuje 25 let, dříve byla vedená otcem mého současného společníka. Původně se firma orientovala spíše na veřejný sektor. Když jsme s mým společníkem před sedmi lety firmu převzali, rozšířili jsme portfolio a zaměřili se více na soukromý sektor. Jednou z realizací, kterou jsme dělali od A do Z a na kterou jsme hrdí, byla výrobní hala v Boskovicích, pro společnost Delong Instruments, která vyrábí elektronové mikroskopy. Ale za celou dobu své existence má UP za sebou podstatně více, než 100 hotových staveb.

Vaše společnost tedy existuje už poměrně dlouho a můžete jmenovat řadu referencí. Jste podle vás něčím výjimeční, oproti jiným architektonickým a stavebním firmám?

Někteří architekti a stavebníci mají jenom svoji úzkou specializaci, takže leccos outsourcují - například interiéry nebo projekci… A potom se na sebe mohou vzájemně vymlouvat. Naší motivací a zároveň hlavní konkurenční výhodou je, že v případě zájmu děláme všechno. Takže musíme odvádět perfektní práci a pokud uděláme chybu, neseme odpovědnost.

Zároveň o stavbě uvažujeme komplexně. Když děláme studii, tak už přitom přemýšlíme o interiéru a dalším procesu. A jednáme s úřady, aby na konci nebyl mrtvý návrh, který kvůli někomu nebo něčemu neprošel… Všechno na sebe navazuje.

Ve svých prezentačních materiálech taky uvádíte, že pokud během realizace nastane nějaký neplánovaný problém, nic neskrýváte a na rovinu informujete klienta. Jaké nečekané potíže musíte nejčastěji řešit?

Popíšu příklad, který se často řeší teprve během realizace: Udělá se inženýrsko-geologický průzkum, skryje se ornice, provedou se výkopy, přijde geolog a řekne: Hm, tady jsme ještě nedosáhli únosného podloží. Takže se musí udělat změna v projektu, statice, novou situaci musíme prokonzultovat s investorem… Každopádně na takové problémy okamžitě reagujeme a nabízíme řešení, tak aby bylo pro investora úsporné a přitom efektivní.

Mluvíte o zodpovědnosti. Zaujalo mě, že jste v.o.s. - tedy veřejná obchodní společnost, takže se svým společníkem ručíte celým svým majetkem. Leckdo by asi považoval za podnikatelsky bezpečnější s.r.o. - společnost s ručením omezeným.

Naše právní forma pochází ještě z minulosti, z doby, kdy byla společnost vedena našimi předchůdci. Veřejná obchodní společnost nám vyhovuje, protože jsme sdružením živnostníků. A taky může působit důvěryhodněji na investory, právě proto, že ručíme celým svým majetkem. Samozřejmě jsme ovšem pojištění - jednak celkově jako firma, potom taky na každou stavbu.

Ale je fakt, že v.o.s. dneska skoro nikdo nezná. Například jeden bankovní úředník, se kterým jsme jednali, musel poměrně dlouho a s mnoha kolegy studovat legislativu, než byl schopen vyhovět naším požadavkům.

Takže vaši kolegové jsou osoby samostatně výdělečně činné?

Ano, spolupracujeme s širokým portfoliem stavebních odborníků. .

Tomáš Valeský stojí na fotografii šestý zprava, ve světlé košili.





Máte se společníkem nějak rozdělenou práci? Vy jste architekt. Takže přemýšlím, zda děláte především architektonické návrhy a společník spíš realizace...

Takhle jsme měli práci rozdělenou dřív. Ale teď společník pokrývá hlavně obchod, taky hledá pozemky a nové možnosti… Já řeším marketing, interní záležitosti a hlavně architekturu. A jinak máme standardní hierarchii, jako bývá obvyklé. .

Co si myslíte o pravidlech, podle kterých se bude v Evropské unii stavět od roku 2020? Mám na mysli energetickou úspornost, podmíněnou některými architektonickými a technickými inovacemi.

Pokud vím, tyto regule nejsou nikde striktně specifikované - ve smyslu, že by všechny novostavby musely mít spotřebu tepla například maximálně do 15 kilowatthodin na metr čtvereční za rok. Navíc my dneska už nic jiného, než nízkoenergetické domy nenavrhujeme ani nestavíme. I zákazníci často výslovně chtějí energeticky úsporné stavby, včetně patřičných technologií - rekuperaci, moderní vytápění, například tepelné čerpadlo, dále fotovoltaiku, chytré řízení... Jde o přirozený vývoj.

Takže moderní technologické trendy pronikají i do tuzemského stavebnictví, přestože tento obor bývá považovaný za relativně konzervativní?

Záleží na konkrétním člověku. Stává se, že přijdou investoři, kteří třeba mají pozemek, ale jinak nevědí vůbec nic. V takové situaci můžeme předávat informace, nabízet alternativy. Jenomže pokud mají rozpočet například 8 milionů korun, jsme na hraně, kdy se ještě dá něco postavit.

8 milionů korun, často asi včetně hypotéky…

No jasně, ačkoli jsou taky investoři, kteří nemusejí peníze příliš řešit. A pokud navrhujeme nějaké sofistikované řešení, měření a regulace tam být musí, což navazuje na nějaký chytrý systém. Lidé však většinou nechtějí super-chytré domy, které jsou prošpikované technologiemi, aby všechno ovládali tabletem… Chtějí si normálně rozsvítit světlo vypínačem a na dálku třeba vytáhnout nebo zatáhnout žaluzie, podle počasí.

Navíc tyto technologie něco stojí, takže klienti sami od sebe začínají některé položky osekávat. Obvykle končíme nějakým kompromisem. Nyní děláme domy pro dva programátory, kteří nám vyloženě řekli, že chtějí jenom základ - chytré vytápění, garážová vrata nebo zabezpečovačka ano, ale žaluzie, klimatizaci nebo osvětlení přes mobil ovládat nechtějí. A my sice nabízíme všechno, ale potom vždycky vyjdeme vstříc investorovi. Nikomu nic nevnucujeme.

Jak by vypadalo ideální bydlení pro Tomáše Valeského?

Zásadní věc, kterou mnoho lidí nechápe: Jakákoli architektura vychází z daného místa. Takže až budu mít více času a uvidím nějaké unikátní místo, asi někde mimo město, třeba u lesa, postavím tam dům pro sebe a svoji rodinu. Nebál bych se použít přírodní materiály jako například dřevo, kámen a nějaké ty moderní technologie.e - a vznikne velkorysý a přitom minimalistický prostor, nic složitého.

A pokud se vrátíme zpátky do města, přemýšlíte třeba o tom, jak by mělo vypadat Brno?

I v tomto případě bychom měli myslet na místo, na kterém se nacházíme. Brno je město u řeky, ale nemáme žádné nábřeží, přestože návrh je dávno hotový. Ovšem celkově jde o široké téma, které bychom mohli rozebírat dlouho - využití vnitrobloků, například pro dětská hřiště, dále brownfieldy, zeleň, doprava, rozvoj a zároveň ochrana Brněnské přehrady…

My navrhujeme menší urbanistické celky, vždy jsou to obce, se kterými lze dobře komunikovat a pracovat koncepčně.