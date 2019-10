Fed: Jsme lepší v projekcích, ale nevíme přesně proč

Americká centrální banka Fed musí mít co nejlepší projekce dalšího vývoje proto, aby mohla co nejlépe nastavit svou monetární politiku. „Důkazy naznačují, že Fed je na tom ohledně projekcí lépe než soukromý sektor,“ tvrdí ekonomové ze St. Louis Fedu. Důvodů může podle nich být hned několik. Dodávají ovšem, že tato schopnost a výhoda Fedu se podle dat postupně vytrácí.



Na tvorbu projekcí dalšího ekonomického vývoje věnuje Fed nemalý objem zdrojů. Řada odhadů je zahrnuta v publikaci, která se dříve nazývala Greenbook, nyní se jí říká Tealbook. Ta je k dispozici členům FOMC několik dní před jeho zasedáním, kde je nastavena monetární politika. Akademici tyto projekce intenzivně zkoumají a mimo jiné se na základě jejich práce zdá, že „ekonomové Fedu jsou v průměru přesnější než ti ze soukromého sektoru“.





Proč by tomu tak mohlo být? Vysvětlení může spočívat v tom, že Fed na tvorbu projekcí a odhadů věnuje prostě více zdrojů než banky a další soukromé firmy . Může mít také lepší ekonomy či přístup k informacím, ke kterým soukromý sektor ještě přístup nemá. K tomu mohou jeho ekonomové vědět více o dalším vývoji monetární politiky.Akademický výzkum se obvykle zaměřuje hlavně na přesnost v oblasti odhadů dalšího ekonomického růstu, inflace nezaměstnanosti . Projekce Fedu jsou porovnávány s řadou dat ze soukromého sektoru a zejména z průzkumu profesionálů zvaného Survey of Professional Forecasters (SPF). Ten se začal provádět v šedesátých letech, v roce 1990 jej prováděl Federal Reserve Bank of Philadelphia a od té doby k němu má přístup veřejnost. Jeho výstupy jsou čtvrtletní, tudíž nemusí přesně odpovídat době, kdy je k dispozici Greenbook.Už v roce 2000 Christina a David Romerovi porovnávali přesnost projekcí inflačního vývoje z SPF a od Fedu a zjistili, že „ Fed je obecně přesnější“. Ekonomové ze St. Louis Fedu svým novým výzkumem tento závěr potvrzují a dodávají: Důvodem může být jednoduše to, že Fed na tvorbu projekcí věnuje více zdrojů. Jenže to nevysvětluje, proč jeho náskok v poslední době upadá. Roli může hrát i to, že Fed má například dříve k dispozici data týkající se průmyslové výroby. Jde ale jen o několik dní a studie význam tohoto faktoru nepotvrzují.Výhodu mohou také poskytovat lepší informace ohledně budoucí monetární politiky, protože projekce jsou závislé na předpokladech ohledně jejího konkrétního nastavení. Tento faktor by pak mohl podle ekonomů vysvětlovat, proč se náskok Fedu v posledních letech snižuje. Fed totiž celkově zvýšil transparentnost, tudíž tím oslabil tuto svou výhodu. Romerovi ale uvedenou možnost zavrhovali s tím, že výhoda Fedu je zřejmá i na krátkodobých projekcích, kde se změny monetární politiky tolik neprojevují.Ekonomové ze St. Louis Fedu nenabízí konečné rozluštění této záhady, ale zmiňují, že roli může hrát i složitost modelů a jejich následná úspěšnost. V posledních desetiletích totiž obecně došlo k poklesu volatility hlavních ekonomických proměnných. Takže k projekcím dobře poslouží i relativně jednoduché modely. Fed tedy mohl mít výhodu hlavně v tom, kolik zdrojů na tvorbu projekcí věnoval. Nicméně tato výhoda se zmenšuje s tím, jak se tvorba projekcí kvůli trendu uklidnění celé ekonomiky zjednodušuje.Zdroj: St. Louis Fed