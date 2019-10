Datový model předpovídá, že se cena Bitcoinu znásobí 7x do několika měsíců

Cena Bitcoinu v posledních třech měsících spíše klesala. Kvantový analytik pod přezdívkou PlanB předpovídá, že první kryptoměna na světě by mohla v nádcházejících dnech razantně posílit.





Bitcoin halving a stoupající cena

Analytik PlanB předpovídá, že Bitcoi n zasáhne tržní kapitalizaci ve výši 1 bilionu USD poté, co v květnu 2020 nastane halving (půlení) této kryptoměny. PlanB očekává hodnotu BTC okolo 55 000 amerických dolarů.

”The model predicts a bitcoin market value of $1trn after next halving in May 2020, which translates in a bitcoin price of $55,000.” ~ PlanB Halving is in 206 days @100trillionUSDhttps://t.co/fIAdGq379 — Jason A. Williams (@JWilliamsFstmed) October 20, 2019

V pátek 18. října 2019 byl vytěžen již 18miliontý Bitcoin. Pouhé 3 miliony BTC zbývají k vytěžení. Za předpokladu, že bude ohroženo 15 % z 21 milionů vytěžených coinů, zůstane v pouze 18 milionů BTC v oběhu. Vydělením 1 bilionem USD se získá cena 55 555 USD, což je blízko předpovídanému modelu PlanB.

Za pouhých sedm měsíců by se tak cena Bitcoinu mohla znásobit sedmkrát, pokud jsou teorie pravdivé. Analytik věří, že lidé přesunou své peníze ze zlata a stříbra na digitální aktiva. PlanB dále dodává, že lidé v zemích s negativními úrokovými sazbami budou více nakupovat Bitcoin.

Globální ekonomická nejistota nahrává do karet ceně zlata a stříbra. Bitcoin ve srovnání se zlatem přinesl mnohem větší zisky. I po nedávném propadu se cena dostává opět do zelených čísel.

Co říkají ostatní analytici

Analytik Josh Rager na svém Twitteru zveřejnil graf, kde poukazuje na známky toho, že na obzoru je velký tah. BTC dle jeho předpovědi musí udržet hladinu na 8056 USD.

Bbands pinching here, could only be a matter of days until the next volatile move pic.twitter.com/9qOk8LvzTb — Josh Rager (@Josh_Rager) October 21, 2019

Dle společnosti Bloomberg je průnik nejasný, ale poslední aktivita naznačuje, že se Bitcoin chystá jít nahoru. Do dalšího halvingu zbývá 205 dní.

Závěr

V době psaní článku se cena Bitcoinu pohybuje okolo 8261 USD. Analytici po celém světě se povětšinou shodují v názorech, že nastane v nadcházejících měsících býčí útok na nový cenový rekord. Můžeme podle nich očekávat masivní zhodnocení.







