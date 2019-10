Čínský juan zůstane nad 7 za dolar i po urovnání vzájemných obchodních sporů

Čínská měna v posledních měsících oslabila vůči americkému dolaru až nad úroveň 7 juanů za dolar . Podle expertů nad touto hranicí zůstane i v případě, že dojde k urovnání vleklého obchodního sporu obou velmocí.Analytici banky Natixis nesdílejí až takový optimismus ohledně posledního posunu vzájemného sporu, jež by měl aktuálně směřovat k určité první fázi dohody, jež by mohla být přijata v listopadu, a stále počítají s dalším oslabováním juanu v následujících 12 měsících směrem k 7,25-7,45 za dolar . Důležitou roli bude hrát další oslabování čínské ekonomiky Podle analytiků National Australia Bank jsou rizika oslabení juanu směrem k 7,4 ještě do konce roku rostoucí.Analytici japonské Nomury vidí další vývoj juanu jako jen velmi obtížně odhadovatelný a celkově jednání o urovnání sporu jako nevyzpytatelná. "Fáze 1" případné dohody by mohla být podepsána 16. listopadu na konferenci v Chile, ale nikdo nebude příliš překvapený, pokud se toto datum změní či případně úplně zruší.