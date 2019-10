Klíčové dny pro další osud libry

Tři dny. Přesně takovou dobu má dolní komora britského parlamentu na to, aby (ne)schválila 100stránkový návrh zákona, který by převedl vyjednané podmínky brexitu do britského práva. Přijetí zákona je nutné pro ratifikace samotné dohody o odchodu z EU. Tři dny jsou ale v historickém srovnání přijímání prováděcích zákonů doslova šibeniční. I přesto, že odhady (např. Reuters) sází na to, že britská vláda bude mít dostatečnou podporu, možnost opačného scénáře nelze vyloučit. V takovém případě by se Johnsonova vidina odchodu z EU na konci října mohla ocitnout v troskách.

První čtení prováděcího zákona prošlo již v pondělí večer, dnes je na programu druhé, v jehož rámci se k návrhu budou moci vyjádřit jednotliví zákonodárci. Poté dojde na hlasování o zákoně v původním znění a následně bude možné předkládat pozměňovací návrhy. V tomto případě britská média zmiňují zejména snahu opozice, která v rámci návrhů bude usilovat například o druhé referendum či o vytvoření celní unie s EU. V případě přijetí pozměňovacích návrhů – pomoci by mohla aliance labouristů se severoirskými unionisty a dalšími odpůrci dohody – by dle serveru The Times premiérovi Johnsonovi nezbylo nic jiného, než přijmout odklad brexitu a pokusit se o uspořádání předčasných voleb.

Informace o tom, že i přes sobotní neprosazení dohody s EU v britském parlamentě získal Johnson potřebnou většinu k tomu, aby prosadil prováděcí zákon, pomohla libře ke krátkému zpevnění nad hranici 1,3000 GBPUSD. Trh, soudě dle dat k minulé středě, ale stále zůstává v čisté pozici shortu libry, jejichž podíl na celkovém počtu pozic dosahuje 30 %. Týden od 9. do 16. října tak i přes rally spotu britské měny přinesl jen minimální změny v pohledu na další vývoj tzv. cablu.

Následující dny budou pro další osud libry klíčové. Krátkodobá (overnight) implikovaná volatilita se nachází na letošních maximech jen těsně pod 25 %. Spotový kurz reflektuje optimismus ohledně posvěcení prováděcího zákona, ten opční měřený strategií risk reversal v širším časovém pojetí ale naznačuje převahu put opcí GBPUSD, tedy vyšší zájem o hedge proti možnému oslabení britské měny. Delší tenory u této strategie reflektují zejména dobu tranzitního období vycházející z aktuální dohody s EU. Přechodné období by mělo končit prosincem 2020, což je dle mnohých odhadů velmi krátká doba na dosažení dohody o volném obchodu.

Rally libry z posledních dní naznačuje, že dosažení dohody je již v kurzu částečně obsaženo. Podle analytického týmu společnosti Investec Asset Management je tomu tak z 60-70 %. Přijetí dohody jako takové by tím pádem mělo přinést spíše omezenější zisky, a to v rozmezí od 1,3300 GBPUSD až, jak například uvádí banka Goldman Sachs, k maximu na 1,3500 GBPUSD. Takovému posílení nahrává například fakt, že trh zůstává celkově v čistém shortu.

Pohledem technické analýzy vidíme jako silnou rezistenci během příštích dní na 1,3013 GBPUSD, dlouhodobější rámec pak ukazuje na 1,3185 GBPUSD. I přesto, že spotový trh se vyvíjí více v pozitivním duchu, existují rizika oslabení libry spojená zejména se zmiňovanými pozměňovacími návrhy. Limitní support v tomto případě spatřujeme na hranici 1,2717 GBPUSD.

Zaměříme-li se na eurodolar, jeho vývoj je spjat s děním kolem brexitu. To ho z našeho pohledu ovlivňuje mnohem více než například očekávání ohledně čtvrtečního zasedání ECB. Podobně jako u libry tak budeme vyhlížet, zda britským parlamentem projde prováděcí zákon. Takový scénář by vyústil nejen v (pro tuto chvíli) silnější libru, ale i euro. Jako horní rezistenci případných zisků vidíme v rámci dní hranici 1,1208 EURUSD.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1143 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,34 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1146 do 1,1198 EURUSD.*

Koruna prolomila úroveň 25,60 za euro, a je tak nejsilnější od konce července. U kurzu domácí měny pozorujeme, podobně jako u zbytku regionu, pozitivní korelaci s děním kolem brexitu působícím na silnější libru. Pokud by tak dnešní britské hlasování skončilo silnějším cablem, dá se předpokládat, že by si plusové body připsala i koruna. Tomu by rovněž nahrávala například i slabší nálada na americkém dolaru.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,57 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,58 až 25,67 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,85 až 23,02 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

