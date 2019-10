Chcete papírové faktury v HELIOSu bez starostí a chyb? Stačí DOCU-X!

Představte si situaci, kdy za vás někdo sám bezchybně přečte všechna data z papírových ale i elektronických faktur, bezchybně je zapíše do HELIOSu, a tím umožní spustit na to navázané automatizované procesy. To vše z 95 % plně automaticky. Takový je DOCU-X v kombinaci se systémy HELIOS!

Zapomeňte na ruční přepisování dat

Ruční přepisování dat vede k chybám, přehlédnutím a značným prodlením. U papírových dokumentů to je nejmarkantnější, ale i při přepisování dat z PDF dokumentů se prostě chyba může stát. Ne však pokud používáte řešení DOCU-X certifikované pro systémy HELIOS.

DOCU-X je založen na strojovém učení a algoritmu, který se sám postupně učí a zdokonaluje výsledky vytěžování dokumentů. Úspěšnost vytěžování se tak pohybuje okolo 95 %. Vše lze přitom obsluhovat přímo z HELIOSu. Úloha zodpovědného zaměstnance je v takovém případě velmi jednoduchá – pouze doklady kontroluje a řeší případné korekce. Faktury tak nemusí ani zúčtovávat školená účetní. Zvládne to takřka kdokoliv.

Jeden nástroj pro 200 jazyků

Řada českých firem dnes dostává faktury v mnoha nejrůznějších jazycích. Ať už obchodujete jen v rámci EU, či mimo ni, tohle není pro DOCU-X překážkou. Podporuje totiž na 200 různých světových jazyků. Rozpozná stejně dobře naši abecedu, jako azbuku, jako čínštinu, japonštinu, korejštinu, arabštinu a další nejrůznější formy písma a jazyky.

Víc než jen na faktury

Říkáte si, že by se vám hodilo automatické rozpoznávání i dalších typů dokumentů. DOCU-X a HELIOS lze propojit takřka pro libovolnou agendu. Systém tedy umožňuje i vytěžování přihlášek do věrnostního programu, objednávek, žádanek, výrobních dokumentů, případně na dotahování položek z příjemek a z obdobných dokladů. Třešničkou na dortu je pak schopnost automatického rozpoznání a převodu ručně psaného textu.

Všechny rozpoznané dokumenty přitom zůstávají v bezpečí vaší firmy, respektive vašeho systému HELIOS.