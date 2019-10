Auto se řítilo po dálnici D6 v protisměru. Řidič měl v krvi téměř dvě promile

Nebezpečnou jízdou ohrozil devětapadesátiletý muž z Tachovska ostatní řidiče. Na dálnici D6 ve směru na Cheb vjel do protisměru a snažil se poté ujet policii. Po dopadení mu policisté naměřili 1,91 promile. Řidič skončil v poutech.

Policie ze Sokolova v Karlovarském kraji řešila 15. října případ řidiče, který nerespektoval značky a vjel do protisměru. Incident se stal kolem 23:50 ve směru na Cheb. "Jeho počínání okamžitě oznámilo na tísňovou linku 158 několik řidičů, kteří taktéž jeli po dálnici a s řidičem se potkali," uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Hlídka policie se za řidičem hned vydala a snažila se ho zastavit u obce Odrava. Muž však pokračoval ve své cestě dál. "U sjezdu na Mariánské Lázně se řidič vyhnul další policejní hlídce a najel na dálnici D6, kdy tentokrát již pokračoval ve správném směru na Sokolov. Několik kilometrů se policisté snažili řidiče zastavit, ale na výzvy s nápisem STOP ani tentokrát nereagoval," vysvětlil Kopřiva.

Nakonec jeho auto zablokovali u obce Březová a provedli u muže dechovou zkoušku. Ta ukázala až 1,91 promile alkoholu. Poté řidiče zadrželi a převezli na obvodní oddělení.

"Vzhledem k tomu, že řidič osobního vozidla značky Toyota se svým jednáním mohl dopustit dalších trestních činů, žádají kriminalisté řidiče, které muž svou bezohlednou jízdou ohrozil, aby volali na linku 158 nebo se dostavili na nejbližší policejní služebnu. Dále kriminalisté žádají řidiče, kteří disponují záznamem palubní kamery ze svého vozidla, na němž je zaznamenáno nebezpečné vozidlo v protisměru, aby tento záznam předali policistům," doplnil Kopřiva.

Pokud byste se někdy dostali do protisměru, je nutné rozsvítit všechna světla včetně výstražných. Auto díky tomu bude dobře vidět. "A pokud to situace dovolí, přejet co nejdříve a bezpečně do odstavného pruhu či na krajnici na levé straně a nechat rozsvícená alespoň výstražná světla," poradil Kopřiva.

Dále by si lidé měli obléct reflexní vestu, opustit vozidlo a jít do bezpečné vzdálenosti za svodidla dálnice. Poté zavolat policii. Důležité je nikdy se neotáčet na dálnici nebo couvat.