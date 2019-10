Ani další zasedání MNB forintu nepomůže

Kauza brexit samozřejmě ještě nekončí, neboť na klíčové hlasování v britském parlamentu opět nedošlo. Libra a s ní i eurodolar tedy vyčkávají na další hlasování, které by však mělo být pouze indikativní a mělo by obsahovat další postup jak protlačit všechny potřebné zákony parlamentem, aby k brexitu skutečně 31. října došlo. Pokud tento “zákon” o dalším postupu projde, tak by mohlo být vše na dobré cestě v tom smyslu, že kauza brexit již 1. listopadu nemusí existovat. Pro libru a zřejmě i euro by to mohlo znamenat ještě další menší zisky s tím, že zejména libra může být následně náchylná k jejich vybírání.Při absenci jakýkoliv dat může dnes vyniknout v regionu zasedání maďarské centrální banky, které zřejmě opět ukáže na to, že forint nemůže hledat žádnou oporu v politice MNB. Ta bude držet i nadále oficiální úroky prakticky na nule, což forintu nepomůže.