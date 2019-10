Nekonečný příběh jménem brexit

Co týden, to nové hlasování o brexitu. Premiér Boris Johnson se stále nevzdává svého plánu vystoupit z unie do 31. října. Mezitím se Labouristé snaží vynutit si druhé hlasování, kterým by zastavili hlasování o novém návrhu z jednání minulé týdne v Bruselu. Lhůta pro odchod by se navíc prodloužila minimálně na 31. ledna. Podle Saxo Bank je 75% šance, že Británie opustí EU do 31. ledna 2020. Tato pravděpodobnost zahrnuje alternativu odchodu k 31. říjnu.

Dnes jsme v britském parlamentu svědky velkých manévrů. Předseda Dolní sněmovny John Bercow rozhoduje, zda vláda může "smysluplně" hlasovat o novém návrhu dohody. Kromě toho soudci rozhodnou, zda nepodepsaný dopis, kterým se žádá o prodloužení odjezdu, neporušuje Zákon Benn.

Předseda vlády Boris Johnson totiž v sobotu poslal celkem tři dopisy: nepodepsanou fotokopii žádosti, kterou měl podle Zákona Benn povinnost zaslat dále, vysvětlující dopis velvyslance Spojeného království při EU a osobní dopis s vysvětlením, proč Downing Street nechce další odklad brexitu.

Labouristická strana se zatím snaží navázat spojenectví se stranou unionisty (DUP) a povstalci z Konzervativní strany. Podle předběžných informací však DUP nebude hlasovat za druhé referendum. Premiér tvrdí, že v případě přímého hlasování v pondělí bude mít dostatečný počet hlasů na odhlašování dohody o vystoupení. Labouristická strana je zas přesvědčena, že předseda J. Bercow volbu během druhého hlasování v úterý odloží.

Je nepravděpodobné, že v příštích několika hodinách dojde k rozuzlení celého dramatu. Čeká nás proto dlouhý týden plný jednání a další hlasování příští víkend.

Pravděpodobnost dalšího vývoje podle Saxo Bank:

• Odsouhlasení dohody o vystoupení k 31. října: 50% pravděpodobnost

• Odklad hlasování do 31. ledna: 25% pravděpodobnost

• Předčasné parlamentní volby a prodloužení brexitu na termín po 31. ledna: 25% pravděpodobnost



O autorovi:

Steen Jakobsen byl v březnu 2011 jmenován do funkce hlavního ekonoma Saxo Bank, kam se vrátil po dvouleté přestávce. Během této doby pracoval jako investiční ředitel ve společnosti Limus Capital Partners. Před svým odchodem na počátku roku 2009 působil v Saxo Bank téměř devět let jako investiční ředitel. Má více než 20 let praxe v oblasti proprietary trading (obchodování na vlastní účet) a alternativního investování. Po absolvování Kodaňské univerzity v roce 1989, kde vystudoval ekonomii, začínal kariéru v kodaňské pobočce Citibank, a poté se stal ředitelem a vedoucím prodeje v Hafnia Merchant Bank. V roce 1992 se stal viceprezidentem londýnské pobočky Chase Manhattan Proprietary Trading Group. V letech 1995-97 pracoval jako obchodník na vlastní účet pro Swiss Bank Corp., v Londýně. V roce 1997 se stal světovým ředitelem obchodování, měnových kurzů a opcí ve firmě Christiania (nyní Nordea) v New Yorku. V roce 1999 se stal generálním ředitelem UBS Global Proprietary Trading Group.