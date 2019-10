Denní shrnutí: Libra zůstává před zítřejším hlasováním silná, akcie rostou

Shrnutí:

GBPUSD se dostal na nová 5½ měsíční maxima nad 1,30

Libra posiluje, přestože se o Brexitu bude hlasovat až zítra

Americké akcie začaly týden na růstové vlně

Jižní Korea zaznamenala výrazný pokles exportů

První sobotní hlasování v britském parlamentu od války o Falklandské ostrovy nepřineslo posun v otázce Brexitu. Stále tak není jasné, jak a kdy opustí Velká Británie Evropskou unii. Předseda dolní sněmovny parlamentu Spojeného království Jon Bercow oznámil, že dnes už žádné hlasování o Brexitu neproběhne. Můžeme nicméně očekávat, že klíčové hlasování proběhne již v úterý. Očekávání schválení smlouvy jsou vysoká, přesto můžeme počítat s pozitivním dopadem na libru, pokud bude smlouva o Brexitu nakonec schválena. Zároveň nemůžeme ignorovat byť jen velmi malou šanci neúspěchu. Trh není na tuto alternativu nastaven a dopad na britskou měnu by tak v tomto případě mohl být dramatický. Zatím se však libra drží vysoko. Dnes vystoupala opět nad úroveň 1,30 a vylepšila nejvyšší úrovně od května 2019.

Dnešní vývoj páru GBPUSD,M5. Zdroj: xStation5

Co se týká akciových trhů, tak po mírném pátečním poklesu jsme dnes zatím svědky mírného růstu. Evropské indexy se obchodují v zelených číslech a Wall Street se k úspěšnému vývoji přidala hned po svém otevření.

Dnešní vývoj indexu US500, který se stále drží v blízkosti úrovně 3000 bodů,M5. Zdroj: xStation5

K růstu jim částečně pomohlo vyjádření Trumpova ekonomického poradce Kudlowa pro Fox Business, které se týkalo vyjednávání s Čínou o nové obchodní smlouvě:

Jestli se vyjednání o nové obchodní smlouvě bude ubírat dobrým směrem, tak cla která měla být zavedena v prosinci, budou zrušena

Vyjednávání se zatím nesou v pozitivním duchu

Téma lidských práv jsou důležitou součástí vyjednávání

V neposlední řadě by dnes obchodníci neměli opomenout korejské exporty, které se v říjnu meziročně zřítily o 19,5 %. Jedná se o druhý největší pokles od roku 2016. Korejská obchodní data jsou důležitým benchmarkem globálního růstu díky úzkému napojení na Čínu i Japonsko. Exporty do Číny klesly o 20 % a do Japonska o 21 %. Statistiky tak ukazují, že globální obchod se stále nelepší. Korejská ekonomika se navíc potýká také se sníženou poptávkou. Importy klesly dokonce o 20,1 % y/y.