Goldmani varují: Objemy odkupů vlastních akcií klesají a tím mizí výrazný růstový prvek

Analytici americké banky Goldman Sachs upozorňují na výrazný pokles aktivity na poli firemních odkupů vlastních akcií , jež byl v minulosti významným ne-li přímo rozhodujícím růstovým motorem pro mnoho tržních titulů. Firmy se při všech rizicích a nejistotách připravují více na horší časy a do odkupů vlastních akcií směřují méně prostředků. Ve 2Q roku objem odkupů pro bázi indexu S&P500 poklesl mezikvartálně o 18% na 161 mld. USD . Meziročně objem poklesl o 17%.Podle analytiků banky tento trend bude pokračovat i nadále. Pro celý rok 2019 pak analytici banky počítají s meziročním poklesem o 15% na cca 710 mld. USD . V příštím roce pak počítají s poklesem o 5% na 675 mld. USD Odkupem vlastních akcií firmy snižují počet akcií na trhu a zvyšují tím podíl zbylých akcionářů na výsledcích hospodaření.Podle některých komentářů by se měly firmy více zaměřovat na snahu po vlastním růstu například formou růstu svých kapitálových výdajů než na odkupovou "optimalizaci" výsledků hospodaření.Podle analytiků banky je pokles aktivity v odkupech součástí širšího trendu obecného snižování firemních výdajů, jež je především výsledkem růstu obecné míry nejistoty způsobované negativními dopady obchodních válek a celkového zpomalování růstu globální ekonomiky . V prvním pololetí roku celkové výdaje firem poklesly meziročně o 4%. Za celý letošní rok je pak očekáván pokles o cca 6%, což by odpovídalo nejhoršímu výsledku od konce krize v roce 2009.Ukazatele důvěry vedení firem se ve 3Q roku propadly nejníže od zmíněné krize.Jako obranu vůči nastíněnému trendu analytici banky doporučují koncentraci na nejlepší dividendové tituly. Mezi ty nejlepší podle banky patří například AT&T , Macy´s, Molson Coors Brewing, Valero Energy, Citizens Financial, Eaton Corp ., IBM , Eastman Chemical, Simon Property G. a Puvlic Service Ent. G.