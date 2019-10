Brexit: Ještě zbývá 10 dní a stále není nic jisté

Do aktuálně platného termínu odchodu Velké Británie z EU zbývá deset dní, nicméně stále zůstává nejisté, jak se nakonec situace vyvine. V pátek se zdálo, že už zbývá pouze souhlas britského parlamentu, ke kterému mělo dojít hned následující den. V sobotu však jeden ze zákonodárců předložil dodatek, podle kterého se musí ustanovení brexitové dohody nejdříve převést do britského práva. Příslušné legislativní úpravy by měly být hotovy až v úterý. Rozhodování bylo tedy odloženo, nicméně premiér B. Johnson musel podle již přijatých zákonů požádat předsedu Evropské rady Donalda Tuska o další odklad termínu odchodu Spojeného království z EU. Aby komplikací nebylo málo, je rozhodnutí o tom, zda se o dodatcích i dohodě bude hlasovat, v rukou předsedy sněmovny Bercowa, který v minulosti často nebyl vládním konzervativcům příliš nakloněn. Ve Štrasburku se mezitím sejde na plenárním zasedání Evropský parlament, který musí stejně jako britský zákonodárný sbor novou brexitovou dohodu schválit. I přes vzniklé komplikace počítá britská vláda stále s datem odchodu Spojeného království z EU k poslednímu říjnu. Trhy, zdá se, zatím vyčkávají, jak celá situace nakonec dopadne. Britská libra během dneška ještě dále mírně posílila a aktuálně se obchoduje na EUR/GBP 0,861, což je nejsilnější hodnota od letošního května.





Autor: Luboš Růžička, analytik





Editor: Eliška Jelínková, analytička









Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.