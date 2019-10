Dimon (JPMorgan): Libra je elegantní nápad, který se nikdy neuskuteční

Jamie Dimon zastává funkci generálního ředitele jedné z největších bank na světě, JPMorgan Chase. Před nedávnem prohlásil směrem k plánované kryptoměně od Facebooku, že je to „velmi elegantní nápad, který se nikdy neuskuteční.“





JPMorgan vs. Facebook

Jamie Dimon přednesl své komentáře k Libře během projevu na konferenci Institute of Internation Finance konaném v pátek 18. října. Dimon zcela potvrdil svůj negativní postoj k této kryptoměně od Facebook

Na konferenci obrátil pak veškerou konverzaci na vlastní stablecoin bankovní společnosti JPM Coin. Společnost letos vynaložila na technologický vývoj přes 11 miliard dolarů. JPM Coin nabízí tři základní funkce; přeshraniční platby pro velké korporátní firmy, transakce s cennými papíry a blockchain společnosti JPMorgan.

Dimon se negativně vyjádřil k Libře již v minulosti, kdy řekl, že Libra v dohledné budoucnosti nepředstavuje žádnou hrozbu. Myšlenka Libry údajně podle Dimona není jedinečná a nevidí v ní potenciál.

Problém Libry s regulátory

Řada členů asociace Callibra jako jsou Visa, eBay, Mastercard či PayPal pomalu opouštějí projekt Libra. Společnosti jsou pod tlakem regulátorů v USA a oficiálně nechtějí zůstávat v asociaci, protože není „v souladu s americkými regulačními standardy proti praní špinavých peněz.“

Člen Federálního rezervního systému Spojených států amerických, Lael Brainard, dokonce zdůraznil, že Libra by mohla představovat rizika pro spotřebitele. Důvodem jsou nejasnosti ohledně práv na podkladová aktiva tokenu a celkový systém Libry, který není dostatečně transparentní, podle regulátorů.

Závěr

Zda jsou slova Dimona pravdivá nebo jen hájí vlastní JPM Coin, nemůžeme s jistotou určit. Spuštění Libry se plánuje na duben 2020, a co vše přinese pro kryptosvět, na to si musíme zatím počkat. Každopádně Libra na sebe strhla velkou pozornost i mimo kryptokomunitu a pro kryptoměny to znamená zvýšený zájem i v případě, když by na realizaci nedošlo.







The post Elegantní nápad, který se nikdy nestane – tvrdí o Libře Jamie Dimon appeared first on KRYPTOMAGAZIN.cz.