Jména nově narozených dětí v Česku: Eliška a Jakub opět dominují, oblíbená jména jsou Jan, Anna, Tomáš a Adéla.

V lednu se v Česku narodilo více než devět tisíc dětí, z nichž nejvíce bylo Elišek a Jakubů. Celkově dali rodiče svým potomkům 582 různých chlapeckých a 678 dívčích jmen. Tradiční žebříček popularity dětských jmen vydává ČSÚ u příležitosti Evropského dne statistiky, který připadá na 20. října.

Křestní jména dětí narozených v lednu sleduje Český statistický úřad již dvacet let. „Stejně jako vloni se i na začátku letošního roku narodilo nejvíce Elišek a Jakubů. Není to žádné překvapení, Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších předních místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš,“ hodnotí výsledky Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Adéla se do první trojky vrátila po sedmi letech, Tomáš po dvouleté absenci. Za dobu sledování od roku 1999 se na prvních třech pozicích u chlapců vystřídalo pouze pět různých jmen, u dívek to bylo dvakrát tolik.

Krajské výsledky kopírují ty celorepublikové, i když výjimky existují. V několika krajích se na přední příčky dostala jména, která celkově nebyla ani v první desítce. V Pardubickém a Karlovarském například zvítězil jinak třináctý David. Výraznější rozdíl je u dívek, kde v Olomouckém kraji vyhrála Veronika, v celkovém žebříčku na 26. místě. Na Vysočině byla nejoblíbenější Gabriela, která skončila až ve třetí desítce.

V případě předávání jmen rodičů dětem jsou Češi konzervativní. U chlapců se jméno přitom dědí výrazně častěji než u dívek, a to v 16 % případů oproti 4 %. S tím souvisí i větší kreativita u dívčích jmen, která je patrná při dlouhodobém pohledu na první dvacítku. Od ledna 1999 se v ní vystřídalo 28 chlapeckých a 37 dívčích jmen. Letošním nováčkem je Rozálie, která se mezi dvaceti nejpopulárnějšími jmény objevila poprvé. Nejlepší výsledky v historii se letos podařily Amálii (9. místo) a Julii (10. místo). U chlapců může být spokojen Antonín na 15. místě, i pro něj je to rekordní pozice. Největší návrat letos zažil Martin, který skončil na 9. místě. Na začátku tisíciletí byl velmi oblíbený, když se umístil 6krát za sebou čtvrtý, ovšem v lednu 2006 první desítku na dlouho opustil. Vrátil se do ní až letos. Kromě populárních jmen obsahuje lednový žebříček i několik kuriozit. „Rodiče dali svým potomkům několik zajímavých a neobvyklých jmen. Z dívčích bych uvedl Hátu, Lorelaj, Sisi nebo MadonnuMiu. U chlapců zaujme Heliodor, Atrey, Lionel a Loki,“ doplňuje Tomáš Chrámecký z odboru vnější komunikace ČSÚ.

Kromě dětí obsahuje lednová statistika také jména rodičů. Mezi otci bylo nejvíce Janů, Petrů a Tomášů. První příčky u otců a synů jsou velmi podobné, zcela opačné je to u matek a jejich dcer. V lednu se děti narodily nejčastěji Luciím, Kateřinám a Janám. Ty se mezi dívkami pohybují ve třetí desítce, v případě Jany až na 66. místě. Pokud se podíváme na páry, nejvíce potomků se narodilo Tomášovi s Janou.