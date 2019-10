Rozbřesk: Čekají nás klíčové brexitové dny, libra nervózně vyčkává

Tak ani po víkendu nemáme jasno a tento týden bude opět ústředním hybatelem tržní nálady brexit. Co nás tedy čeká? Boris Johnson o víkendu sice v parlamentu se svojí dohodou o brexitu neuspěl, poslanci ovšem také nedostali šanci ji zamítnout. Hlavním hnacím motorem řady poslanců byl strach z toho, že Boris Johnson bude v případě neúspěchu prosazovat cestu tvrdého brexitu bez dohody. Poslanci tedy nakonec přijali takzvaný Letwinův dodatek, který chce po premiérovi, aby nejprve požádal Brusel o další odklad brexitu. Avšak pouze jako pojistku pro případ, že by se při přijímání prováděcích předpisů něco zadrhlo a Británie by samospádem vykročila na cestu tvrdého brexitu bez dohody.



Finální test brexitové dohody Borise Johnsona tak přijde až tento týden. Nejprve dojde pravděpodobně k hlasování na nečisto (asi v pondělí) a pak na skutečné hlasování (pravděpodobně v úterý). Šance, že Boris Johnson sežene dostatečnou podporu, přitom po víkendu nevypadá vůbec jako malá. Boris Johnson sice zažil ponížení, kdy musel psát do Bruselu žádost o další odklad brexitu. Dal ale jasně najevo, že boj o dohodu pokračuje. A jeho vláda byla o víkendu přehlasována jen relativně lehce poměrem 322 ku 306. Řada z těch co dohodu nechtěla podpořit o víkendu, navíc nyní s “pojistkou” proti tvrdému brexitu odeslanou do Bruselu, říká, že dohodu podpoří. Pokud by se Borisi Johnsonovi podařilo dohodu prosadit, vytvoří se prostor pro zisky libry, eura (na frontě s dolarem) i středoevropských měn (na frontě s eurem).



Kromě brexitu tento týden přitáhne pozornost zasedání ECB , na kterém se bude loučit s trhy Mario Draghi. Žádnou změnu v nastavení měnové politiky však nečekáme - zajímavější budou komentáře týkající se vnitřních rozporů v bankovní radě v posledních měsících.V neposlední řadě se můžeme těšit na první říjnovou nadílku podnikatelských nálad z eurozóny . Zejména PMI z německého průmyslu a německé Ifo budou napjatě sledované. PMI spadly na nejslabší úrovně od roku 2009 a ukazují v tuto chvíli na propad německé ekonomiky ve třetím kvartále o 0,3 % (mezikvartálně). Jakýkoliv záblesk stabilizace by byl pro největší evropskou ekonomiku dobrou zprávou. Česká koruna uplynulý týden na vlně lehce jestřábích komentářů z ČNB a několika pozitivních zpráv při vyjednávání o brexitu posílila až pod 25,65 EUR/CZK Pokud se v tomto týdnu Borisi Johnsonovi podaří protlačit dohodu skrz parlament, může koruna své zisky ještě rozšířit a posunout se do blízkosti 25,50 EUR/CZK Odklad finálního hlasování o plánu na vystoupení Británie z EU v britském parlamentu zasláním oficiální žádosti o posunutí brexitu zjevně nevyvedlo libru ani eurodolar z míry. Hlavní devizové trhy budou tedy vyčkávat na další hlasování o před uzavřené dohodě s EU. Hlasovat by se v britském parlamentu mohlo dnes či zítra, přičemž výsledek bude velmi těsný (zde je třeba dodat, že půjde jen o indikativní hlasování o principech dohody). Mezitím se EU bude muset k celé záležitosti vyjádřit, resp. dát v případě nutnosti souhlas s odkladem brexitu Libra tedy může zůstat volatilní.