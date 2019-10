Trhy budou vstřebávat situaci v Británii (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez významných firemních zpráv.

Evropské akcie zahájí poblíž pátečních úrovní.

Dnešek prakticky žádná zajímavá makroekonomická čísla nenabízí. Pouze ráno byly v Německu zveřejněny ceny průmyslových výrobců, které za říjen zaznamenaly nepatrný růst oproti očekávanému mírnému poklesu.

Hospodářské výsledky dnes reportuje například americký dodavatel těžebních zařízení Halliburton nebo švédská průmyslová skupina Atlas Copco.

Société Générale snížila doporučení pro akcie francouzské automobilky Renault na Držet. Zároveň se kolegové vrátili k pokrývání akcií španělského dodavatele kovových autosoučástí Gestam s doporučením Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 po krátkém růstovém náznaku zamířil v průběhu páteční seance do červeného. Nakonec uzavřel o 0,4 % níže, když dolů jej stáhly především informační technologie, jejichž ztráty atakovaly jedno procento. Z celého týdne si ale nakonec index odnesl půlprocentní zisk.

Obchodování v asijsko-pacifickém regionu není nikterak živé. Ztráty či zisky jednotlivých burz se ve většině případů pohybují do půl procenta. Nedaří se především trhům v Číně, Malajsii nebo Thajsku, naopak Japonsko či Jižní Korea si připisují zisky. V Indii jsou dnes trhy zavřené.

Evropa by měla zahájit poblíž pátečních uzavíracích kurzů. Pozornost trhů se bude stáčet především k sobotnímu schválení dodatku dohodě o brexitu dolní komorou britského parlamentu. Ten by měl pozdržet samotnou dohodu, dokud nebudou přijaty potřebné prováděcí zákony. To by mělo vyústit v odklad brexitu, ale zároveň zabránit tvrdému odchodu Británie z EU.