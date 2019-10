Sloupek Kateřiny Lhotské: Nultý pilíř, aneb kreativitě se meze nekladou

Máme za sebou další zasedání Komise pro nejvíc nejspravedlivější důchody. I tentokrát projevila neobyčejnou kreativitu. Jejím výsledkem je zavedení dalšího důchodového pilíře, pro jehož označení využila doposud volnou „nulu“. Jestli to takhle půjde dál, dočkáme se jednou možná i „mínus prvního“.

Když z Komise padaly návrhy, jak na penzičku jedněm přisypat, aniž by se přitom na důchodech zkrátili jiní, bylo celkem jasné, že jejím dalším úkolem bude vymyslet způsob, jak do systému dostat nějaké ty peníze navíc. Ve svém předchozím zamyšlení na toto téma jsem předpokládala, že to nebude provedeno formou (před voliči těžko obhajitelného) navýšení sociálních odvodů, ale že to nejspíš půjde tak nějak šalamounsky z daní. Tušení mne nezklamalo.

Komise totiž navrhuje zavedení tzv. „solidárního důchodu“. Tedy úplně nové složky, kterou by dostávali úplně všichni a jejíž výše by odpovídala „minimálnímu životnímu standardu důchodců“. Byla by financována přímo ze státního rozpočtu. Česky řečeno z daní. Vedle toho by pak existovala i „zásluhová“ složka, jejíž výše by se odvozovala z objemu sociálních odvodů daného penzisty. Tedy v principu stejně jako doposud.

Aby nedošlo k falešnému dojmu, že by se penze o „solidární“ složku navýšily, je třeba uvést, že by měla být ze současného I. pilíře vydělena. Jinak řečeno „zásluhová“ penze bude o tuto část snížena. Což by mohlo znamenat snížení sociálních odvodů. Ale neradujme se předčasně, protože na druhé straně bude třeba nakrmit rozpočet o dodatečné příjmy tak, aby bylo z čeho financovat složku „solidární“. Což nelze jinak než zvyšováním daní. Nejspíš přitom půjde o pořádný balík.

Jak bude velký, závisí na definici onoho „minimálního životního standardu důchodce“, který má 0. pilíř pokrývat. Pokud by odpovídal životnímu minimu, tak by na „solidární“ penzi padlo asi 100 miliard ročně. Ve skutečnosti to však nejspíš bude víc. Něco mi totiž říká, že „minimální standard“ bude vyšší než životní minimum. Jinak by totiž autoři návrhu použili již zavedený termín a nevymýšleli by nový.

Pravdou je, že financování penzí ze státního rozpočtu (tedy z daní) úplnou novinkou není. Kdykoliv totiž skončil důchodový účet v červených číslech, byla tato sekera zamáznuta právě prostředky erárními. Takže by se mohlo jevit zřízení 0. pilíře jako snaha dát tomuto „nesystémovému“ ad-hoc vytloukání klínu klínem nějaký řád. Tento argument by byl na místě, kdyby v obou případech šlo o prostředky srovnatelné. Což neplatí ani náhodou. I oněch minimálních 100 miliard, které mají každoročně na penze z eráru připlout, je totiž násobně více než doposud nejhlubší zásek na důchodovém účtu. V „rekordních“ letech 2012 a 2013 to bylo totiž „jen“ necelých 50 miliard. Takže žádné zavedení řádu, ale pořádná díra do rozpočtu.

Je také otázkou, zda snížení sociálních odvodů a zvýšení daní bude navrženo tak, aby bylo z pohledu celkového daňového a odvodového zatížení neutrální. Nebo zda této operace politici nevyužijí k tomu, aby občanům pustili žilou o něco víc. Myslím, že „b“ je správně. Jednak by to totiž nesměli být politici a jednak přeci potřebují nějaké ty koruny navíc k tomu, aby mohli jedněm přisypat a jiným přitom neubrat.

Komise navrhovaným rozdělením I. pilíře také elegantně obchází rozhodnutí Ústavního soudu o nutnosti uplatňovat při výpočtu důchodů větší zásluhovost. Tento princip sice zůstane v budoucím I. pilíři zachován a dost možná i mírně posílen. Ovšem v součtu obou složek se rozdíly v penzích relativně sníží. Je to totiž logický důsledek aritmetické operace, při níž se k rozdílným „zásluhovým“ složkám připočítají stejně vysoké složky „solidární“. Vlk Ústavního soudu se zkrátka nažere a koza rovnostářských penzí zůstane stejná.

MPSV se ve své tiskové zprávě k tomuto navrhovanému opatření snaží lidem namluvit, že rozdělením I. pilíře na dva jiné zavádí „vícezdrojové“ financování penzí. Což je samozřejmě nesmysl, protože za nimi bude vždy schován erár jako jeden jediný pra-zdroj. Přitom skutečně vícezdrojové financování by náš důchodový systém potřeboval jako sůl. Jinak totiž nelze rostoucí disproporci mezi počtem těch, co do systému přispívají a těch, co z něj čerpají, řešit. Leda by se MPSV a Komisi podařilo rozdojit kozla…

Kateřina Lhotská

vedoucí odděle ní analýz a finančních produktů, Creasoft s.r.o.

člen Finanční akademie Zlaté koruny

stříbrná blogerka v kategorii Nováček roku 2018 serveru iDNES