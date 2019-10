Česko se topí v plastech. Experti chtějí zálohovat PET lahve.

V české přírodě ročně skončí až sto milionů plastových lahví. Jen malou část se pak podaří uklidit a zrecyklovat. Pokud by se plastové lahve zálohovaly, stát by podle ekonomů ročně ušetřil až stovky milionů korun a vratná záloha by lidi motivovala plastové lahve nevyhazovat.

Zálohování PET láhví. Místo jednorázových plastových láhví vratné – a taky zálohované? Česko hledá cesty, jak dostát přísnějším pravidlům o recyklaci odpadu. (Starší video ČT24)

Každou vteřinu se na světě prodá zhruba 20 tisíc plastových lahví. Každou minutu se jich tak do oběhu dostane přes milion. U nás je každoročně v oběhu téměř 60 tisíc tun plastových lahví. Ve žlutých kontejnerech končí ale pouze zhruba 69 % prodaných PET lahví.

Podle ekologů je celý svět zamořený plasty. Přes devět milionů tun každoročně skončí v oceánech. Situaci by mohlo pomoci vyřešit vratné zálohování plastových lahví. Výše zálohy by se podle odborníků měla pohybovat kolem tří korun. "Fungovalo by to tak, že na většině míst, kde si lahve nakoupíte, tak budete mít možnost je vrátit," uvedla ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.

Až sto milionů kusů PET lahví každý rok skončí v české přírodě. Úklid podle ekonomů zatěžuje státní kasu. "Jestliže by se opravdu zavedlo zálohování lahví, státu by odpadly náklady na úklid, které se mohou pohybovat v nejbližší době v desítkách milionů korun, ale výhledově ve stovkách," tvrdí ekonom Lukáš Kovanda.