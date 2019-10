Tento týden nabídne dividendy od Ford, Colgate-Palmolive, Delta Air Lines a spousty dalších

Směrování Wall Street by tento týden mělo nadále určovat jak politické dění (primárně obchodní válka USA-Čína či Brexit), tak na plné obrátky již probíhající nová výsledková sezóna. Hospodaření za 3. čtvrtletí odtajní nyní desítky významných firem, jako například v úvodu týdne Halliburton (HAL), v následujících dnech možno zmínit Hasbro (HAS), Mcdonald''s (MCD), Procter & Gamble (PG), Travelers (TRV), United Technologies (UTX), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), Ford (F), Microsoft (MSFT), 3M Co (MMM) či Verizon (VZ). Naopak lze hovořit o jednom z nejskromnějších týdnů v roce z hlediska dividendového kalendáře. Rozhodný den pro dividendu totiž na tento týden stanovila jen necelá stovka korporací.

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Ze známých velkých korporací tento týden asi nejvyšší dividendový výnos lze zmínit u akcií Ford (F). A to téměř 7 %. Automobilka totiž i toto čtvrtletí rozdělí akcionářům 0,15 USD. Titul se nicméně s nárokem na aktuální dividendu naposledy obchodoval již v pátek, když na dnešek je stanoven ex-date.

Naposledy dnes lze pak s nárokem na aktuální požitek ještě koupit akcie Colgate-Palmolive (CL) či Lowe''s Companies (LOW). U obou titulů se dividendový výnos pohybuje u 2,3 %. Posledně zmiňovaný světově druhý největší provozovatel obchodů se zaměřením na vylepšování domácnosti, který produkty nabízí v téměř 2400 obchodech, rozdělí akcionářům ze zisku opět 0,55 USD. Na výrobu, distribuci a poskytování výrobků pro domácnost, zdravotnictví a osobní péči zaměřená Colgate-Palmolive pak vyplatí 0,43 USD.

Dividendový výnos překračující 3 % lze aktuálně stanovit u akcií aerolinek Delta Air Lines (DAL). Stejně jako minulé čtvrtletí firma akcionářům vyplatí 0,40 USD. Dividendu 0,50 USD pak zachovává i provozovatel lékáren CVS Health (CVS). Její akcie nyní indikují dividendový výnos téměř 3,3 %. Oba tituly se s nárokem budou obchodovat naposledy zítra v úterý 22. října.

Také v tomto týdnu lze v níže uvedeném přehledu nalézt tituly, u nichž dividendový výnos překračuje 10 %. Možno zmínit The GEO Group (GEO), vlastně realitní fond, který letos čtvrtletně pravidelně vyplácí dividendu 0,48 USD (po loňských 0,47 USD). Vzhledem k páteční ceně titulu 15,47 USD, lze tak dividendový výnos stanovit na více než 12 %.

K vyhledávání v níže uvedeném přehledu doporučujeme příp. využít klávesovou zkratku Ctrl+F.

Společnost Periodicita dividendy Dividenda Dividendový výnos Ex-date Apache (APA) -- $0.25 4.10% 10/21/2019 Argan (AGX) quarterly $0.25 2.32% 10/22/2019 Bank of New York Mellon (BK) quarterly $0.31 2.80% 10/25/2019 Blackstone / GSO Strategic Credit Fund (BGB) -- $0.11 9.20% 10/23/2019 Blackstone/GSO Senior Fltg Rt Term Fund (BSL) -- $0.11 8.00% 10/23/2019 Capitala Finance (CPTA) monthly $0.08 12.03% 10/21/2019 Carpenter Technology (CRS) quarterly $0.20 1.64% 10/21/2019 Celanese (CE) quarterly $0.62 2.03% 10/25/2019 Civista Bancshares (CIVB) quarterly $0.11 2.04% 10/21/2019 Coca-Cola Consolidated (COKE) quarterly $0.25 0.34% 10/24/2019 Codorus Valley Bancorp (CVLY) quarterly $0.16 2.91% 10/21/2019 Codorus Valley Bancorp (CVLY) quarterly $0.16 2.91% 10/21/2019 Colgate-Palmolive (CL) quarterly $0.43 2.36% 10/22/2019 COSTAMARE INC/SH (CMRE) quarterly $0.10 6.70% 10/21/2019 Credicorp (BAP)

$8.00

10/21/2019 CVS Health (CVS) quarterly $0.50 3.27% 10/23/2019 Delta Air Lines (DAL) quarterly $0.40 3.04% 10/23/2019 Dorchester Minerals (DMLP)

$0.50

10/25/2019 Eaton V.Tax-Advantaged Dividend Inc Fund (EVT) monthly $0.15 7.18% 10/23/2019 Eaton Vance FloatingRate Incme Plus Fund (EFF) monthly $0.09 6.70% 10/23/2019 Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) monthly $0.08 7.62% 10/23/2019 EATON VANCE MUN/SHS (ETX) monthly $0.07 3.89% 10/23/2019 Eaton Vance Risk-Mngd Dvrsfd Eqty Inc Fd (ETJ) monthly $0.08 9.96% 10/23/2019 Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) monthly $0.08 7.77% 10/23/2019 EATON VANCE SHO/COM (EVG) monthly $0.08 6.80% 10/23/2019 Eaton Vance Tax Managed Buy Write Opport (ETV) monthly $0.11 9.28% 10/23/2019 Eaton Vance Tax Managed Diversified Eq. (ETY) monthly $0.08 8.61% 10/23/2019 Eaton Vance Tax-Advantaged Global Divide (ETO) monthly $0.18 8.69% 10/23/2019 Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dvd. (ETG) monthly $0.10 7.69% 10/23/2019 Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income (ETB) monthly $0.11 8.38% 10/23/2019 Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write (ETW) monthly $0.07 9.23% 10/23/2019 Eaton Vance Tax-Managed Global Dive Eq (EXG) monthly $0.06 9.24% 10/23/2019 EnLink Midstream (ENLC) quarterly $0.28 16.19% 10/25/2019 Fastenal (FAST) quarterly $0.22 2.42% 10/24/2019 Ferguson (FERGY) annual $0.13 1.56% 10/24/2019 Ford Motor (F) quarterly $0.15 6.94% 10/21/2019 Gladstone Capital (GLAD) monthly $0.07 8.75% 10/21/2019 Gladstone Commercial (GOOD) monthly $0.13 6.51% 10/21/2019 Gladstone Investment (GAIN) monthly $0.07 6.63% 10/21/2019 Gladstone Land (LAND) monthly $0.05 4.52% 10/21/2019 Holly Energy Partners (HEP)

$0.67

10/25/2019 Hollysys Automation Technologies (HOLI) annual $0.21 1.38% 10/21/2019 Hope Bancorp (HOPE) quarterly $0.14 4.00% 10/24/2019 Hospitality Properties Trust (SVC)

$0.54

10/25/2019 Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) quarterly $0.33 6.21% 10/25/2019 Kaiser Aluminum (KALU) quarterly $0.60 2.46% 10/24/2019 Kayne Anderson Midstream Energy Fd (KMF) monthly $0.08 8.48% 10/23/2019 Kayne Anderson MLP Midstream Invstmnt (KYN) monthly $0.12 10.34% 10/23/2019 Lakeland Financial (LKFN) quarterly $0.30 2.82% 10/24/2019 Lowe''s Companies (LOW) quarterly $0.55 2.34% 10/22/2019 LTC Properties (LTC) monthly $0.19 4.51% 10/22/2019 Mexico Fund (MXF) -- $0.25 3.70% 10/22/2019 MILLER HOWARD/COM (HIE) monthly $0.12 13.01% 10/24/2019 MVC Capital (MVC) quarterly $0.17 7.61% 10/24/2019 Nexpoint Strategic Opportunities Fund (NHF) monthly $0.20 13.51% 10/23/2019 Office Properties Income Trust (OPI) quarterly $0.55 6.90% 10/25/2019 OFS Credit (OCCI)

$0.17

10/23/2019 Ohio Valley Banc (OVBC) quarterly $0.21 2.29% 10/24/2019 Old Second Bancorp (OSBC) quarterly $0.01 0.33% 10/24/2019 Pembina Pipeline (PBA) monthly $0.15 5.12% 10/24/2019 Putnam Master Int. Income (PIM) -- $0.03 7.90% 10/23/2019 Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) -- $0.05 4.90% 10/23/2019 Putnam Premier Income Trust (PPT) monthly $0.04 7.98% 10/23/2019 RMR Group (RMR) quarterly $0.38 3.39% 10/25/2019 Royal Bank of Canada (RY) quarterly $0.80 4.24% 10/23/2019 Senior Housing Properties Trust (SNH) quarterly $0.15 6.43% 10/25/2019 Simulations Plus (SLP) quarterly $0.06 0.69% 10/24/2019 SM Energy (SM) semi-annual $0.05 1.00% 10/24/2019 South Plains Financial (SPFI)

$0.03

10/25/2019 Star Group (SGU)

$0.13

10/25/2019 TELIA Co A B/ADR (TLSNY) semi-annual $0.18

10/23/2019 The GEO Group (GEO) quarterly $0.48 12.24% 10/24/2019 Thor Industries (THO) quarterly $0.40 3.09% 10/24/2019 Tremont Mortgage Trust (TRMT)

$0.22

10/25/2019 Union Bankshares (UNB) quarterly $0.31 3.68% 10/25/2019 Unum Group (UNM) quarterly $0.29 3.99% 10/25/2019 USA Compression Partners (USAC)

$0.53

10/25/2019 Value Line (VALU)

$0.20

10/25/2019 Warrior Met Coal (HCC) quarterly $0.05 0.92% 10/25/2019 West Pharmaceutical Services (WST) quarterly $0.15 0.44% 10/22/2019 WILLIAM HILL PL/ADR (WIMHY) semi-annual $0.12

10/24/2019 Williams-Sonoma (WSM) quarterly $0.48 2.85% 10/24/2019 Zoetis (ZTS) quarterly $0.16 0.52% 10/21/2019

Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 18.10.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr

Závěrem snad jen dodat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.