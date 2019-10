(Za)velí americké banky k dalšímu růstu akciového trhu v USA?

Bankovní sektor je v rámci celého akciového trhu velice významný. Vedle samotné váhy odvětví v indexech je podstatné i to, že kondice bank přímo souvisí s děním na finančních trzích. Spojené státy nejsou výjimkou.

Když se daří bankám, zpravidla to znamená, že je v solidní kondici také ekonomika. V současnosti je situace poněkud komplikovanější, protože například dluhopisový trh nabízí velice nízké výnosy, z nichž plynou bankám zisky, což není pro období růstu hospodářství tak úplně typické. Doba centrálně-bankovní stále probíhá a není vyloučeno, že nízké výnosy opravdu jsou novým normálem.

Pojďme ale k akciím. Historicky je pro případný býčí trend na burze velice dobré, když jsou jeho součástí také akcie bank. A není nezajímavé, že v uplynulém zhruba roce a půl, kdy americký akciový trh jako celek při vyšší volatilitě víceméně stagnuje, index akcií bank se pohyboval v sestupném trendu. Akcie bank tedy ztrácely i relativně vůči zbytku trhu.

V posledních dnech a týdnech ale finanční tituly v USA dokázaly posílit. Lepší než očekávané hospodářské výsledky velkých amerických bank přitom dávají naději, že by na tom sektor nemusel být špatně ani v dalších měsících (ačkoli zmíněné výnosy na dluhopisovém trhu jsou stále nízké, sektor se tomu a dalším rizikům v čele s možnou recesí v USA přizpůsobuje lépe, než analytici čekali).

Pokud by se index akcií bank dokázal přesvědčivě vymanit ze sestupného trendu, mohlo by to vzhledem k historickým standardům být pozitivní i pro celý akciový trh. Jde tedy nepochybně o odvětví, jež má nyní smysl sledovat.

