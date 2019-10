Kryptoměnový fond Grayscale hlásí dosud nejúspěšnější čtvrtletí

Grayscale je přitom často vnímána jako jakýsi věrozvěst veřejného institucionálního zájmu o kryptoměny ve smyslu aktiv. Každé čtvrtletní výsledky tohoto fondu jsou velmi netrpělivě očekávány, všichni totiž sledujeme, zda do hry byly přility velké peníze.

Rekordní příliv investic

Nyní fond zveřejnil své výsledky za třetí čtvrtletí roku 2019 a odhalil tak příliv nové čtvrtmiliardy amerických dolarů. Přísun 256 milionů z tohoto čtvrtletí přitom dělá to zatím nejúspěšnější od založení fondu v září roku 2013. Pokud to navíc srovnáme s čtvrtletím předcházejícím, jsme na více než trojnásobné hodnotě. V minulém období přibylo 84.8 milionů dolarů, nyní celých 254,9. To je zhruba čtvrtina všech finančních prostředků, které fond vybral od výše zmíněného roku 2013.

Většina těchto peněz navíc do fondu přišla v červenci, v srpnu a září byl totiž pro nové investice uzavřen. Můžeme se tak vlastně jen domnívat, jaká situace by přesně následovala. V období převažovala poptávka po BTC, během jediného dne v tomto směru přibylo například 75 milionů amerických dolarů. Pro jejich Bitcoin Trust se tak jednalo o nejúspěšnější měsíc v historii. Investice trumfla dokonce i památný prosinec roku 2017, kdy sem padla investice ve výši 64,7 milionů USD.

Závěrem

Fondu Grayscale se tak dnes opravdu nebývale daří. Co to znamená pro budoucnost? Skvělá čísla (zvlášť v tomto období) by opravdu mohla přilákat zájem nových institucionálních investorů, což by pro celkovou adaptaci kryptoměn znamenalo opět jedno velké plus.