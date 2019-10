Wall Street v pátek v červeném. Akcie Boeing -6,8 %

Wall Street v pátek obchodovala v červených číslech: O téměř 7% klesly akcie Boeing a to díky dokumentu prokazujícím zavádějící zprávy zaměstnanců směrem k úřadům ohledně bezpečnostních systému letadel 737 Max. Jedná se tak o největší propad akcií od února 2016. Více než 6% propad si připsaly akcie Netflixu - původní nadšení z nových předplatitelů rychle vyprchává. Přes 6% odepsaly rovněž akcie Johnson and Johnson kvůli kontaminaci jejich dětských pudrů jedovatým azbestem. O více než 4% Klesaly rovněž akcie Alibaba, a to díky zpomalujícímu růstu HDP v Číně. Jednotlivé indexy skončily následovně: Dow Jones -0,94 %; S&P 500 -0,39 %; Nasdaq Comp. -0,83%.