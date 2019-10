Vládu tlačí čas. Bez daňového balíčku nebudou peníze na zvýšení rodičovského příspěvku

Pokud by vládní daňový balíček nebyl schválen, znamenalo by to obrovský výpadek příjmů státní pokladny. A vláda už moc času nemá. Ministryně financí Alena Schillerová dokonce připustila, že se možná nestihne balíček přijmout tak, aby změny byly účinné od Nového roku. Daňový balíček Schválení daňového balíčku je pro vládnoucí koalici klíčové, a proto svolala na příští pátek mimořádnou schůzi. Jednat se podle zákulisních informací bude tak dlouho, dokud vyšší daně Sněmovnou neprojdou. Času na jejich prosazení rychle ubývá. "Daňový balíček musí být projednán a přijat Poslaneckou sněmovnou de facto nejpozději do konce tohoto měsíce. Daňový balíček a příjmy, které se plánují do státního rozpočtu, jsou nesmírně důležité, protože jsou šancí, jak udržet rozpočet v nějaké stabilitě," uvedl politolog Jan Kubáček. "Daňový balíček schválen bude. My hrajeme pouze o to, zda bude účinný k prvnímu lednu 2020," tvrdí ministryně financí Alena Schillerová (ANO). "Pokud by se to neschválilo, a to si ani neumím představit, tak bychom neměli zdroje," prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). Zvýšení rodičovského příspěvku

Pro sociální demokraty je daňový balíček důležitý, protože je na něj přímo navázán vyšší rodičovský příspěvek. "Musíme na to někde vzít. Daňový balíček chce zvýšit příjmy do státního rozpočtu, abychom měli na ty výdaje," vysvětluje předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Ministryně financí počítá s tím, že vyšší daně by měly do rozpočtu přinést téměř devět miliard korun. Nejvíce peněz si slibuje od vyšší daně na tabák a to zhruba 7,7 miliardy korun. Od daně z hazardu, alkoholu nebo zvýšení poplatku za vklad do katastru se předpokládá příspěvek do státní pokladny v řádech sta milionů.

Vládnoucí hnutí ANO a ČSSD musí také počítat s tím, že Senát, kde mají většinu zástupci opozice, balíček nepodpoří. "Předpokládám, že buď Senát daňový balíček zamítne, nebo ho minimálně vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy," prohlásil senátor za ODS Miloš Vystrčil. Senátoři mají podle informací TV Nova problém například se zdaněním technických rezerv pojišťoven.