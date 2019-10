Blanas: Nebojme se robotů

Technologie už od počátku osmdesátých let snižují poptávku po lidech s nižším vzděláním, po mladých zaměstnancích a ženách, a to zejména ve výrobním sektoru. Na stránkách VoxEU to tvrdí ekonomové Sotiris Blanas, Gino Gancia a Tim Lee, kteří se následně zaměřují na dopad konkrétních technologií na určitou skupinu lidí.



Stroje mění naše pracovní prostředí už od dob průmyslové revoluce a dnešní moderní technologie budí obavy z toho, že nahradí velký počet lidí, kteří pak budou mít problémy se získáním zaměstnání. Podle zmíněných ekonomů jsou tyto obavy namístě. Například v roce 2015 podle odhadů 1,63 milionu robotů provádělo aktivity, které byly předtím doménou lidí. Patří sem například sváření či balení zboží. Toto číslo by se mělo do roku 2020 zdvojnásobit.





Podle ekonomů je tedy zřejmé, že minimálně v krátkém období budou lidé kvůli strojům práci skutečně ztrácet. Jiní ale mohou těžit z celkového růstu produktivity taženého novými technologiemi. Některé studie například ukazují, že z tohoto vývoje těží zejména odvětví, která nejsou automatizací tolik dotčena. A jiné tvrdí, že průmysloví roboti sice snižují zaměstnanost méně vzdělaných lidí, ale na celkovou zaměstnanost nemají žádný negativní dopad.Podobné závěry naznačují, že dopad technologií se může lišit podle jejich konkrétního typu a také v závislosti na skupině zaměstnanců. Blanas a jeho kolegové na základě analýzy dat z různých zemí tvrdí, že průmysloví roboti skutečně snižují poptávku po lidech s nižším vzděláním a dovednostmi a zároveň zvyšují podíl na příjmech u těch se vzděláním vyšším, u starších zaměstnanců a mužů obecně. Detailnější pohled pak ukazuje, že ve výrobním sektoru zvyšují roboti zaměstnanost mladších lidí a žen, zatímco ve službách se to týká lidí s vyšším vzděláním a mužů. Studie pak potvrzuje, že roboti nahrazují ty, kteří provádí rutinní práci , a to zejména v sektorech s intenzivní automatizací, včetně výrobního sektoru.Ekonomové si také kladou otázku, zda roboti poškozují hlavně ženy. Docházejí k závěru, že „celkově mají technologie pravděpodobně negativní dopad na zaměstnanost žen a jejich relativní příjmy“. Platí to přitom především o ženách s nižším vzděláním, ale podle výzkumu ženy na tento trend reagují tím, že si vzdělání doplňují. Pozitivní dopad technologií na zaměstnanost mužů pak souvisí s tím, že ti mají obecně vyšší vzdělání. Celkově pak ekonomové tvrdí, že jejich výsledky jsou povzbudivé. Ukazují, že vyšší vzdělání a dovednosti potřebné pro práci s novými technologiemi umožňují podílet se na přínosech, které automatizace, roboti či software přináší.Zdroj: VoxEU