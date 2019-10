Bank of Russia: Obchodní válka mezi USA a Čínou je strukturálním rizikem pro globální ekonomiku

Guvernérka Ruské národní banky Elvira Nabiullina v rámci výročního mítinku MMF ve Washingtonu uvedla, že čím delší obchodní válka mezi USA a Čínou bude, tím větší to bude strukturální problém pro světovou ekonomiku. Pokud by se pře vyřešila konstruktivně a rychle, trhy by mohly odvrátit celkové zpomalení. Jakákoli další eskalace naopak bude představovat výrazné prohloubení dlouhodobého rizika pro globální ekonomiku. O to hůře, že v takovém případě budou možnosti centrálních bank slabost odvrátit jen malé.Příliš agresivní snahy centrálních bank by navíc mohly přinést nemalé ohrožení finanční stability především pro rozvíjející se trhy.Podle Nabiulliny ekonomiky hlavních obchodních partnerů v podobě Číny a EU zpomalují a to zpomaluje ruský export potažmo celou ruskou ekonomiku.Světová Banka ve středu snížila odhad letošního růstu ruské ekonomiky na 1% oproti předchozím 1,2%.Ruská centrální banka svůj výhled minulý měsíc snížila na +0,8-1,3%. Pro rok 2020 se počítá s růstem o 1,5-2%.Ruská centrální banka v září snížila svou klíčovou úrokovou sazbu o 25 bodů na rovných 7%.