Analytici: Nová brexitová dohoda těsně neprojde britským parlamentem. Bude to asi jen o pár hlasů

Lídři Velké Británie a EU včera našli společnou řeč a z jednání doslova vydobyli nové oboustranně přijatelné znění možné brexitové dohody. Nyní materiál musí projednat a schválit britský parlament a také jednotlivé země EU. V jejich případě se neočekávají žádné problémy, ale v britském parlamentu by mohla nová verze brexitové dohody opětovně narazit vhledem k již avizovanému odporu severoirské DUP.Podle analytiků výzkumné agentury Eurasia Group nové znění dohody parlamentem těsně neprojde. Konzervativci v parlamentu nemají potřebnou většinu a nemohou navíc počítat s 10 hlasy již zmíněné koaliční DUP. Problematický by mohl být také přístup 21 bývalých konzervativců, které premiér Johnson teprve nedávno vyloučil ze strany Podle analytiků Berenberg Bank potřebuje Johnson pro schválení dohody 320 hlasů. Konzervativců je pouze 287 a z nich se dá najisto počítat zřejmě pouze s 283 hlasy. Johnson bude potřebovat získat plných 37 v řadách opozice, což bude zřejmě krajně obtížné. 21 hlasů vyloučených Konzervativců je krajně nejistých a není předem možné odhadnout jejich postoje. Pokud by se všichni vyslovili pro, chybělo by Johnsonovi stále cca 16 hlasů. V dřívějších hlasováních o předchozích podobách dohody pro jejich podporu hlasovalo v průměru cca 9 opozičních hlasů. Pokud by se to opakovalo, stále to nebude stačit a chybět bude ve finále jen několik málo hlasů.