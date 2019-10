7 základních pravidel, jak poznat podvodnou kryptoměnu

Aktuálně je na trhu už tisíce kryptoměn a desítky dalších nových denně vzniká. Až skončí současný kryptoboom, bude převážná většina z nich bezcenná, protože se dokončí proces „přírodního výběru“ – ten povede k zániku všech kryptoměn, které neslouží žádným účelům nebo jsou to prostě jen podvody. Jak ale už nyní poznat, která kryptoměna stojí za investici?

Kryptoměna může být špatnou investicí z několika důvodů

Coin by mohl být bezcenný například z technického hlediska, protože nemá žádnou přidanou hodnotu, která by mu pomohla v soutěži s ostatními kryptoměnami na trhu. takovým kryptoměnám se říká „shitcoins“ a je jich spousta.

Nebo je projekt tzv. vaporware (oznámený, ale ve skutečnosti nikdy nezrealizovaný projekt), protože je například moc velký či komplexní na to, aby byl realizován týmem s příliš malým počtem lidí, kteří nemají dostatečné finanční prostředky a investory.

Nebo může jít o jasný podvod, tzv. scamcoin – má jen hezký web, který ale neobsahuje skoro žádné odkazy, celý projekt je nekonzistentní či ještě hůře zcela bezcenný. Je však prezentován jako zásadní až revoluční.

V tomto místě stojí za zmínku, že i známé altcoiny nemusí být tak solidní, jak se jeví. Mohou být dobré pro obchodování díky fluktuaci cen, ale nejsou dobrou dlouhodobou investiční příležitostí.

Bohužel neexistuje žádný konkrétní údaj, který by mohl být brán jako jasné znamení, že kryptoměna je bezcenná nebo podvod. Mnohdy nezbývá než skutečná detektivní práce, která může vyžadovat minuty až hodiny, aby bylo dosaženo jistého závěru.

Dobrá rada, kterou by měl každý investor dodržet: prověřit důkladně všechny informace předtím, než vložím své peníze do něčeho neznámého.

Níže uvádíme jen nejzásadnější „vady na kráse“ u kterých by mělo okamžitě zablikat výstražné světlo:

1. Špatné nebo podivně vypadající webové stránky

Jedním z nejčastějších příznaků, které uvidíte, je špatná webová stránka.

Přestože tu a tam najdeme kryptoměny s dobrým technologickým obsahem a mizernými webovými stránkami, obvykle kvůli malému týmu nebo dokonce jedinému člověku za jejím vývojem je mnohem častěji špatný web známkou podivného projektu.

Mnoho kryptoměn má amatérské webové stránky, málo stránek a špatný text. Chyby se mohou také objevit v textech v angličtině, pokud vývojář nezná dost dobře anglický jazyk.

Už jen tím, že se podíváte na webové stránky projektu, můžete řadu případných investic rovnou vyřadit.

2. Skromný blog

Špatná webová stránka je často dobrým ukazatelem, ale vždy je zapotřebí hlubší analýza. Některé weby vypadají dobře, ale neprojdou trochu hlubší zkouškou. Například jedna z prvních stránek, které je třeba zkontrolovat, je blog. Blog s velmi málo aktualizacemi je také podezřelý. Znamená to, že buď blog není aktualizován kvůli nedostatku smysluplných událostí, nebo že projekt probíhá příliš pomalu v prostředí, které se mění ze dne na den.

3. Chybí reference

Některé webové stránky obsahují loga jiných webových stránek jako odkazy na tiskové zprávy. Můžete najít loga zpravodajských serverů, jako jsou Wired, CNN nebo Telegraph, která se nacházejí ve spodní části hlavní stránky. Velmi často však zprávy nemají žádný odkaz. Ke kontrole validity jednotlivých zpráv stačí jednoduchý trik: jdete-li na webovou stránku CNN a zadáte-li název coinu a nic nedostanete, je to falešná reference. Vyzkoušejte ještě několik dalších stránek – pokud všude informace chybějí, víte, že máte co dělat s lháři. Máte-li co do činění s lháři, jejich coiny nemají žádný skutečný obsah ani budoucnost.

4. Falešné partnerství

V některých případech se kryptoměnové webové stránky spoléhají na falešné partnerství, aby zvýšily pocit důležitosti svého projektu. Vytvoření sítě vyžaduje větší úsilí, ale vzhledem k obrovskému množství peněz, které můžou kryptoměny získat, to stojí za to.

Partnerství určitě dělají projekt důležitým a odhalování nesouladu partnerské sítě je poněkud obtížnější a trvá více času než u dříve uvedených kontrol. Pokud ale na sebe odkazují webové stránky vzájemně, ale nikdo jiný na ně už neodkazuje, mohlo by jít o podvod.

5. Falešné prohlášení

Někdy členové vývojových týmů vydávají časté rozhovory a prohlášení o tom, jak postupuje jejich projekt či jak se jejich projekt rozšiřuje spolu s využitím jejich kryptoměny nebo blockchain platformy. Falešná prohlášení lze nalézt na blogu nebo v rozhovorech zveřejněných na Youtube nebo jiných webových stránkách. Pozorování falešných tvrzení na blogu může být rychlé a snadné, ale sledování hodin rozhovorů na Youtube není. Proto při odhalování falešných prohlášení je nejkratší cesta naznačena v bodě 6.

6. Stížnosti lidí

Stížnosti ostatních lidí mohou být také dobrým způsobem, jak poznat scamy nebo nekonzistentní kryptoměny. Jednoduché vyhledávání jako „je coin xxx podvod“ může vést k zajímavým článkům a testům, které již provedli jiní lidé, kteří byli napáleni nebo kteří prostě mají větší znalosti, než průměrná osoba.

7. Špatný whitepaper / návrh projektu

Whitepaper je nejdůležitějším prvkem projektu … tak proč je whitepaper až číslem 7 v tomto seznamu? Protože čtení (a pochopení) whitepaperu není pro každého: kryptoměny jsou velmi složité téma, které zahrnuje mnoho disciplín (kódování, ekonomika, analýza a další), a chápání dynamiky toho, co by kryptoměna nebo projekt založený na blockchain technologii mohl nabídnout, není vůbec snadný úkol. Přesto, v některých případech, když se podíváte na whitepaper projektu, můžete rychle eliminovat všechny pochybnosti … nebo některé zvýšit.

Závěr

Před jakoukoliv investicí se pořádně informujte o předmětu vaší investice. Nikdy se nespoléhejte jen na jediný zdroj informací. Zjistěte si, jestli nejsou na fórech nebo jinde mezi lidmi stížnosti na podvod u toho kterého coinu. Pokud si nejste jistí, raději počkejte, jak se to vyvine a zjistěte si více informací. A i poté investujte s rozumem a jen takové množství peněz, o které si můžete dovolit přijít.





