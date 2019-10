Premiér po jednání o brexitu: Česká republika podpoří odchod Velké Británie jen s dohodou

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš se ve čtvrtek 17. a v pátek 18. října 2019 účastní summitu EU. Hlavním tématem dosavadního jednání lídrů členských států byl brexit. Na jednání byla schválena nová dohoda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie.





Český premiér na zasedání Evropské rady jednal o dohodě o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Během odpoledne byly hlavy států a předsedové vlád seznámeni s návrhem dohody, která byla vyjednána Michelem Barnierem a jeho týmem. Státy se během zasedání shodly na dohodě o vystoupení a politické deklaraci k rámci budoucího vztahu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím.

Evropská rada nejprve vedla debatu i za přítomnosti britského předsedy vlády Borise Johnsona. Následně sedmadvacet členských států schválilo dohodu o vystoupení Spojeného království z EU. Na tomto základě lídři vyzvali Komisi, Parlament a Radu, aby umožnili toto vystoupení do 1. listopadu 2019, tedy aby přijali nutné návazné formální kroky. V případě Evropského parlamentu to znamená hlasování o souhlasu s dohodou. Nejprve by však britský Parlament měl o dohodě hlasovat v sobotu 19. října 2019.

„Poprvé se zúčastnil Evropské rady britský premiér Boris Johnson, což je velmi charismatický lídr, mluví konkrétně a stručně. Přišel, řekl, že je rád, že je tu s námi a zároveň doufá, že je tu naposledy. My jsme pak odsouhlasili dohodu, poděkovali jsme Barnierovi a jeho týmu za vyjednávání, a teď se předpokládá, že v sobotu ji britský parlament schválí. Evropský parlament by ji měl schválit v pondělí. Takže si držme palce, aby to teď v sobotu dopadlo a Velká Británie k 31. říjnu odešla s dohodou,“ řekl premiér Babiš po jednání Evropské rady.

Mimo to Evropská rada schválila politickou deklaraci, která nastavuje rámec budoucího vztahu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím. O tomto vztahu se začne jednat až po faktickém vystoupení Spojeného království.

„Kdyby to nedopadlo, musíme hledat jiná řešení. Česká republika podpoří odchod Velké Británie jen s dohodou, hard brexit je pro nás špatně,“ řekl premiér Babiš po jednání Evropské rady.

Summit EU nyní pokračuje pracovní večeří, kde se bude hovořit o vnějších vztazích či rozšiřování EU.