Regionálním měnám zvedla náladu naděje na odchod Británie z EU s dohodou (Komentář)

Regionální měny dnes těžily z oznámení, že Velká Británie a EU dosáhly dohody o brexitu. Vyplývá to alespoň z prohlášení předsedy Evropské komise Junckera, ve kterém oznámil, že dohoda je podle něj férová a vyvážená a doporučí jí Evropské radě ke schválení. Dohodu by měl v sobotu schvalovat britský parlament. Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) se však již vyjádřila, že dohodu nepodpoří. Labouristická strana je podle slov jejího šéfa Corbyna z dohody nešťastná. To, zda bude v sobotu nakonec schválena, tedy zatím není vůbec jisté.

Kurz koruny vůči euru se v průběhu čtvrtečního obchodování dostal pod hladinu 25,70 CZK/EUR. Pokud by se dohodu o brexitu podařilo schválit, mohla by koruna dále posilovat. Se schválením brexitové dohody totiž roste i šance, že by Česká národní banka mohla na svém listopadovém zasedání zvýšit úrokové sazby. Tím, co jí od tohoto kroku odrazovalo, byly právě nejistoty pramenící z vnějšího prostředí. Posílením na výsledky vyjednávání o brexitu reagoval i maďarský forint. Ten si na své konto připsal 0,4 % a posunul se na 331,1 HUF/EUR. Polský zlotý zůstal ve srovnání s předchozím dnem beze změny.

Polský průmysl si vylepší reputaci

Po srpnovém propadu by si polský průmysl měl vylepšit reputaci a vykázat výrazný růst. Na srpnovém propadu se podepsal výrazný pokles výroby motorových vozidel, svoji roli mohly sehrát i dovolené. Dělat závěry z prázdninových měsíců proto obvykle není radno. Zářijový výsledek by měl ukázat, že polský průmysl je stále v dobré kondici. Jinak bude kalendář v regionu prázdný.